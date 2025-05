Jaime Dunn en el evento de Harvard: “Recuperar el Estado de derecho es la primera medida económica necesaria”

El candidato Jaime Dunn dijo que la crisis que vive el país se debe a una enfermedad moral, institucional y estructural

Jaime Dunn está en el evento 360 en Estados Unidos. Foto: Brújula Digital

Raúl Peñaranda U.

Durante su intervención en el evento Bolivia360 en la Universidad de Harvard, el candidato Jaime Dunn expresó una crítica frontal al modelo económico y político vigente en Bolivia, señalando que el país castiga la legalidad y premia la informalidad.

“Eso es Bolivia. Un sistema donde ser formal es un castigo. Un impuesto en Bolivia es una multa por hacer las cosas bien. Y decir la verdad es un delito”, afirmó.

“El primer acto de mi gobierno será restablecer el Estado de derecho. La primera medida económica es en realidad de carácter jurídico. El imperio de la ley tiene que volver”, sostuvo. “Todos los que usaron el poder para proteger criminales, saquear la nación, tienen que responder”.

Dunn sostuvo que la crisis que atraviesa el país no se debe a la falta de gas, dólares o combustibles, sino que estos son solo los síntomas de un problema más profundo: “La enfermedad en Bolivia es moral, es institucional, es estructural”. Añadió que lo que en realidad aqueja al país es el exceso de gasto público y lo que calificó como “el saqueo del futuro”.

El candidato habló en el segundo día del encuentro organizado en Harvard por esa universidad y el empresario Marcelo Claure y que busca, mediante distintos paneles y participación de empresarios y especialistas, lograr consensos mínimos para enfrentar la crisis económica boliviana.

Durante su ponencia, Dunn citó un estudio del BID que calcula que el 6% del PIB se pierde en ineficiencia del gasto público. Denunció ejemplos como la construcción de estadios para 15.000 personas en poblaciones de 13.000 habitantes. “Eso no es inversión pública. Eso es robo legalizado en Bolivia”, aseguró.

Para Dunn, la corrupción, el narcotráfico y la injusticia no son fallas del sistema, sino que son el sistema mismo. Llamó a destruir ese sistema con la ayuda de los ciudadanos. También criticó la inflación, señalando que no es un accidente sino una decisión política. “Es el impuesto más injusto. El que roba sin pedir permiso. El que castiga al pobre en silencio”.

Si bien reconoció que la crisis actual es grave, afirmó que es coyuntural y que eventualmente se resolverá. “No hay crisis que dure todos los días”, dijo, e invitó a los asistentes a pensar en el país que se quiere construir después de superada la coyuntura. “¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué va a pasar con Bolivia después que se resuelva la crisis?”.

Criticó la idea de confiar nuevamente en el Estado como solución: “Lo que no podemos seguir haciendo es repetir el error fundamental y creer que el Estado puede resolver lo que el Estado mismo ha destruido”. Citando una expresión del economista Ricardo Hausmann sobre la “tierra prometida”, dijo que esta no puede ser una repetición del estatismo, el centralismo, y la burocracia.

En cambio, propuso una visión con libertad para los comerciantes, propiedad privada, justicia, estado de derecho, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, y regiones empoderadas.

“Porque escuchen bien, no hay libertad sin propiedad privada. No hay propiedad sin justicia. Y no hay justicia sin ley. Y no hay ley cuando el juez obedece al ministro de Gobierno o al ministro de Justicia”, afirmó. Aseguró que la justicia en Bolivia está sustituida, que no protege a los ciudadanos ni juzga a los corruptos, y que el narcotráfico está protegido.

Dunn explicó que sin justicia no hay contratos, y sin contratos no hay inversión privada ni extranjera, lo que impide generar empleo. “Y ojo, la justicia no es venganza. Es orden, es confianza. Es la base de cualquier paz duradera”.

Planteó transformar el rol del Estado, afirmando que “el primer deber de un gobierno no es dar, sino no estorbar”. Defendió el mercado como “la expresión más humana de la libertad” y señaló que “el Estado no debe redistribuir lo ajeno, debe proteger lo propio”. Para él, el progreso se alcanza no con redistribución de riqueza, sino con creación de riqueza.

Afirmó que “el que trabaja merece respeto, el que produce merece libertad para trabajar en paz, y el que bloquea para extorsionar, el que avasalla propiedad privada, merece justicia”. Propuso un régimen del emprendedor con un solo impuesto al año y una factura universal como título valor, que pueda ser transable.

Criticó a la Aduana Nacional, proponiendo eliminar aranceles y reducir impuestos, de manera que hasta los contrabandistas prefieran registrarse. “El contrabando se combate haciendo que sea más atractivo y mejor ser formal”, dijo.

Rechazó la idea de simplemente administrar el Estado actual, que calificó como “fallido”. En su lugar, propuso una cruzada para desmontarlo y “devolver el poder al ciudadano”. Aseguró que la informalidad no es cultura, sino una respuesta de supervivencia ante un sistema que castiga la legalidad. Prometió que ser formal será más ventajoso que ser informal.

En política monetaria, propuso disciplina fiscal, libre competencia monetaria y un Banco Central independiente. Dijo que debe prohibirse por ley el financiamiento del déficit y que deben reemplazarse sus autoridades.

También propuso devolver el poder a las regiones, acabando con el centralismo y sentando las bases para discutir un modelo federal. Aseguró que cada departamento debe manejar la mayor parte de sus recursos. Dijo que los recursos naturales deben volver a sus verdaderos dueños: los ciudadanos. “Cada boliviano debe ser accionista del litio, del gas, de los recursos naturales”.

Sobre el litio, advirtió que no es un oro mágico, sino “la sal de la ensalada”, y que la verdadera riqueza está en el talento boliviano, el turismo, la agroindustria y la creatividad. También propuso entregar títulos plenos de propiedad a los campesinos para que puedan acceder a crédito, hipotecar sus tierras y dividirlas.

Antes de Dunn, hicieron uso de la palabra otros dos candidatos, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. En el resto de la jornada harán uso de la palabra Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz y Eva Copa.

