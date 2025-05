La promesa de Donald Trump a Medio Oriente: no más «sermones sobre cómo vivir»

En Arabia Saudí, el presidente denunció la intervención occidental y la construcción de naciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al Foro de Inversión Saudí-Estadounidense, en Riad, Arabia Saudí, 13 de mayo de 2025 (Reuters)





Durante una conferencia sobre inversiones en Riad, Donald Trump sorprendió a la audiencia al anunciar el fin de la política de “intervención” y “construcción” de naciones por parte de Estados Unidos.

Según informó The New York Times, el presidente estadounidense afirmó que su país ya “no daría sermones acerca de cómo vivir” a otras naciones, lo que provocó un estallido de aplausos de los presentes.

“De hecho, estaba denunciando décadas de política estadounidense en Oriente Medio, aprovechándose de las quejas que se habían expresado durante mucho tiempo en cafés y salones desde Marruecos hasta Omán”, indicó la periodista Vivian Nereim de aquel prestigioso medio.

Este discurso, que resonó en un Oriente Medio marcado por las invasiones estadounidenses en Irak y Afganistán, así como por el apoyo a Israel en el conflicto de Gaza, fue recibido con aplausos en el lujoso salón de baile donde se llevó a cabo el evento.

“Al final, los llamados constructores de naciones destruyeron muchas más naciones de las que construyeron”, afirmó Trump el martes durante un discurso en una conferencia sobre inversiones celebrada en la capital saudí, Riad. “Y los intervencionistas intervenían en sociedades complejas que ni siquiera comprendían”.

Trump criticó las políticas de intervención pasadas, argumentando que los intentos de construcción de naciones habían resultado en más destrucción que creación.

Según publicó The New York Times, el presidente instó a los países de la región a definir su propio destino. Esta declaración fue vista como un eco de las críticas que durante años se han expresado en la región, desde Marruecos hasta Omán.

Sultan Alamer, un académico saudí, comparó las palabras de Trump con las ideas de Frantz Fanon, un pensador marxista conocido por sus escritos sobre la opresión colonial.

El discurso de Trump también incluyó el anuncio de que levantaría las sanciones estadounidenses contra Siria, lo que fue celebrado por algunos sirios a través de memes en redes sociales.

La visita de Trump a Arabia Saudita fue parte de una gira de cuatro días por los Estados del Golfo, que incluyó Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Donald Trump, el príncipe saudí Mohammed Bin Salman y el jefe del régimen sirio Ahmed al-Sharaa en Riad (Reuters)

De acuerdo al medio norteamericano, el enfoque principal de la gira fueron los acuerdos comerciales, con cientos de miles de millones de dólares en inversiones prometidas por los gobiernos del Golfo en Estados Unidos.

Sin embargo, el discurso en Riad dejó entrever ambiciones diplomáticas más amplias, como el deseo de que Arabia Saudita reconozca al Estado de Israel, siguiendo el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Trump también expresó su interés en alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, destacando que no cree en tener enemigos permanentes.

Durante su visita, se reunió con Ahmed al-Shara, el nuevo líder de Siria, quien anteriormente lideró una alianza rebelde que derrocó a Bashar al-Assad. La fotografía de Trump con Al-Shara y el príncipe heredero saudí causó sorpresa en la región y más allá.

El enfoque declarado del viaje de cuatro días de Trump por tres países fue el comercio y la inversión. En Arabia Saudita, firmó un paquete de acuerdos que se dice alcanzaron los 600.000 millones de dólares; Qatar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sus otras dos paradas, habían preparado sus propios megaacuerdos, de acuerdo a The Economist.