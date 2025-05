Madre de Andrea Aramayo, víctima de feminicidio, entrega “pruebas” contra Mariana Prado, ‘vice’ de Andrónico

Fuente: Unitel

Con papeles en mano presentados como “pruebas” este lunes, Helen Álvarez, mamá de Andrea Aramayo, llegó hasta ventanillas del Legislativo en La Paz para entregar a Andrónico Rodríguez, candidato a la Presidencia por la Alianza Popular, documentación de respaldo en contra de Mariana Prado Noya, su candidata a la Vicepresidencia.

Álvarez llegó acompañada de la activista María Galindo y ambas expresaron su indignación por la aspiración que tiene Prado de ser la segunda autoridad más importante del país, cuestionando su moral y ética.

Recordaron que Prado, cuando era ministra de Estado, se presentó ante la Justicia a declarar en favor de William Kushner, acusado por el asesinato de Andrea, sujeto que fue hallado culpable en un juicio extenso que acabó con una condena de 30 años de prisión.

“Andrónico ha pedido pruebas, desde el momento en que se anunció a Mariana Prado, me he sentido indignada ante esta impunidad que se quiere perpetrar porque no podemos olvidarnos como sociedad que ella, en su calidad de ministra de Estado, se presentó ante el Tribunal Séptimo de Sentencia como testigo para favorecer a William Kushner y esto está documentado”, dijo Álvarez a la prensa.

Prado era ministra de Planificación de Evo Morales cuando se presentó a declarar en favor de Kushner, quien fue su pareja durante los años previos al feminicidio de Andrea.

“Se demuestra abuso de poder y ha ido a lavar la cara del feminicida, denigrando a mi hija, condenando la moral de mi hija. El defender a un feminicida tiene la denigración de la víctima asesinada”, expuso la madre de Andrea Aramayo ante los medios.

[/ Foto: APG] / La madre de Andrea Aramayo llegó al Legislativo este lunes