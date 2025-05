Masismo se acostumbró al poder y busca mantenerlo a toda costa

Señalan que, en casi dos décadas del “masismo” en el poder, esta organización política ha operado para apoderarse, abusar y permanecer en el poder a como dé lugar.

Recordando que parte de la democracia es la renovación para evitar la concentración de poder, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Daly Santa María, afirmó que el Movimiento al Socialismo (MAS) se acostumbró a controlar espacios de Gobierno y sus representantes están dispuestos a mantenerlo incluso por la fuerza.

En declaraciones a medios de prensa, la asambleísta representante del departamento de Potosí rechazó cualquier posibilidad de que el partido azul vuelva a ganar las elecciones generales, tomando en cuenta que ese escenario solo significaría una mayor concentración del poder en manos del “masismo” y sus aliados.

“El MAS no puede volver a ganar las elecciones. No puede haber una mayor concentración del poder, eso sin querer decir que no haya cosas interesantes en lo que plantea su ideología (…)”, dijo.

Según Santa María, dejando atrás todo lo que significó la llegada del “masismo” al Gobierno, es evidente que en casi dos décadas esta organización política ha operado para apoderarse por completo del poder, esto por haberse “acostumbrado” a manejar y abusar del mismo, hecho que en la actualidad provoca un sinnúmero de maniobras para permanecer en la administración del Estado a como dé lugar.

“Ellos a la fuerza quieren (quedarse), con Evo sin Evo, pero quieren seguir en el poder, no se dan cuenta que la democracia es renovación y refrescar los espacios de poder”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que la administración “masista” solo vele por los intereses de sus sectores y grupos afines. “El MAS ha perdido el rumbo hace mucho tiempo”, finalizó.

Para esta jornada, se tiene programado que el expresidente Evo Morales y el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, lleven adelante actos de proclamación diferentes.

Mientras el acto de Morales se desarrolle en la localidad de Chimoré, seguidores de Rodríguez tienen previsto otro evento en la ciudad de El Alto, en el que además se anunciará la sigla con la que la autoridad legislativa se postule a la presidencia.

