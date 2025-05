Mediante imágenes generadas por IA, usuarios se burlan de la ausencia de Evo en la marcha a su favor

El expresidente disfrazado de cholita, con peluca y bigote o como heladero, son algunas de las imágenes que circulan por las redes sociales, parodiando la participación de Morales en la marcha.

Por Jorge Manuel Soruco Ruiz

Fuente: Visión 360

A lo largo de la semana, los allegados a Evo Morales aseguraron que el expresidente participaría en la marcha que, este viernes, llegó a la Sede de Gobierno con el propósito de inscribirse como candidato para las elecciones de agosto. Sin embargo, sus afirmaciones, junto con la posterior ausencia de Morales en la protesta, provocaron que los internautas difundieran imágenes burlescas del exmandatario.

En las ilustraciones, elaboradas mediante sistemas de inteligencia artificial (IA), se puede ver a Morales disfrazado como cholita, incluso llegando a tener el texto «sexy cholita con orden de aprehensión». En otra imagen lleva una peluca rubia y un bigote postizo negro, o sentado vestido de heladero. También se colgaron fotografías alteradas con Photoshop.

Las imágenes se viralizaron tras que se confirmó que el ex líder del MAS no se sumó a los marchistas. Para muchos de los que difunden los dibujos, existe el agravante de las declaraciones del evista Leonardo Loza, quien aseguró que Morales estaría en la manifestación «de forma estratégica», lo que significó que Evo acudiría con la cara cubierta con una de las máscaras de su rostro utilizadas por sus seguidores para protegerlo, o evitar que se descubra que no se sumó a la caravana.

Otra de las características es que en varias de las imágenes ponen a Morales disfrazado de mujer, en alusión al conocido machismo del político.

Las ilustraciones circulan ampliamente en plataformas como Facebook, TikTok, Twitter y WhatsApp, acompañadas de textos que satirizan la «valentía» del dirigente cocalero, sobre quien pesa una orden de aprehensión. «Se filtran imágenes de los posibles camuflajes que podría usar Evo Morales para llegar de incógnito al TSE en La Paz. ¿Entrará como turista, delivery, mariachi o con capa de invisibilidad?», reza uno de los post, mientras que otro solo tiene como pie de foto: «el inhabilitado, de incognito».

