Meryl Streep y Martin Short confirman su romance con un apasionado beso en el set de “Only Murders in the Building”

Los rumores de su romance comenzaron en octubre de 2024, poco después de que la actriz se separó de su esposo Don Gummer

Meryl Streep y Martin Short confirmaron los rumores de su relación. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Backgrid/The Grosby Group) Meryl Streep y Martin Short confirmaron los rumores de su relación. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Backgrid/The Grosby Group)

La ficción se mezcla con la realidad en el set de Only Murders in the Building. Meryl Streep y Martin Short fueron captados compartiendo gestos de cariño mientras filmaban una escena para la quinta temporada de la exitosa serie de Hulu, confirmando así los rumores de un romance que, según fuentes cercanas, lleva más de un año.

Durante una jornada de rodaje en Nueva York el miércoles 7 de mayo, los actores —caracterizados como sus personajes, Loretta Durkin y Oliver Putnam, ahora pareja en la trama— fueron vistos abrazándose con ternura y culminando la escena con un beso apasionado.

El momento fue registrado por varios fotógrafos en el set, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Meryl Streep y Martin Short fueron vistos besandose en el set de «Only murders in the building». (Backgrid/The Grosby Group) Meryl Streep y Martin Short fueron vistos besandose en el set de «Only murders in the building». (Backgrid/The Grosby Group)

La escena llega casi dos meses después de que Page Six revelara en exclusiva que Streep y Short mantenían una relación sentimental desde hace más de un año.

“Fue completamente inesperado, incluso para ellos. Meryl no pudo evitar enamorarse de Martin. Es un caballero, la hace reír y tiene una energía muy positiva. Le encanta estar con él”, afirmó una fuente cercana a la pareja.

Además, el informante aseguró que ni Mery ni Martin “estaban buscando una relación cuando comenzaron a salir”. De hecho, el medio aseveró que los amigos y familiares de la pareja, incluidos sus hijos, “aprueban absolutamente su relación y piensan que son adorables juntos”.

Las familias de Martin Short y Meryl Streep aprueban completamente su relación. (Backgrid/The Grosby Group) Las familias de Martin Short y Meryl Streep aprueban completamente su relación. (Backgrid/The Grosby Group)

Meryl Streep y Martin Short despertaron rumores de noviazgo por primera vez en octubre de 2024 cuando fueron vistos muy compartiendo un momento agradable mientras estaban sentados juntos en los Globos de Oro de 2024.

Sin embargo, un representante del actor de El padre de la novia negó los rumores y le dijo a People que “solo eran muy buenos amigos, nada más”.

Cabe destacar que ambos artistas han compartido numerosos eventos públicos en los últimos meses, como la premiere de la cuarta temporada de la serie en agosto de 2024, donde se les vio tomados de la mano.

En el evento, Martin Short declaró en una entrevista lo que parecía ser una confesión de amor para Meryl Streep.

Martin Short pareció declarar su amor por Meryl Streep en una alfombra roja. (Créditos: Disney+) Martin Short pareció declarar su amor por Meryl Streep en una alfombra roja. (Créditos: Disney+)

“Creo que una amistad siempre crece si trabajas con alguien y amas a esa persona”, expresó.

Sin embargo, el actor de 75 años recalcó que lleva una estrecha amistad con la famosa, pues debido a que han compartido créditos en otras producciones, su relación es bastante cercana.

“He trabajado con ella. Tuve mucha suerte de hacer una película con ella y si no la veo en dos años y volvemos, ya estamos riendo y charlando. Es una relación amistosa”, indicó.

También fueron fotografiados juntos en cenas y presentaciones teatrales en Nueva York y Los Ángeles, incluyendo una visita reciente al musical Oh, Mary! y al concierto SNL50: The Homecoming.

Meryl Streep y Martin Short se han dejado ver en distintos eventos públicos. (REUTERS/Mario Anzuoni) Meryl Streep y Martin Short se han dejado ver en distintos eventos públicos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un principio, ambos negaron los rumores. “No somos pareja. Somos solo muy buenos amigos”, dijo Short en enero durante una entrevista en el podcast Club Random de Bill Maher.

Sin embargo, la química entre ambos —dentro y fuera del set— parece haber desmentido esas declaraciones.

Cabe recordar que en octubre de 2023, se supo que la actriz de 75 años se había separado en secreto de su esposo Don Gummer, con quien estuvo casada durante 40 años.

“Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años, y aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas”, dijo un portavoz de la expareja a PageSix.

Meryl Streep y Don Gummer se separaron después de 40 años de matrimonio. (Photo by Steve Granitz/WireImage) Meryl Streep y Don Gummer se separaron después de 40 años de matrimonio. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

Por su parte, Martin Short enviudó en 2010, tras tres décadas de matrimonio con la actriz Nancy Dolman.

Con la filmación de la quinta temporada en marcha y su relación ahora confirmada, Meryl Streep y Martin Short no solo compartirán escena en la pantalla chica, sino también una historia de amor que ha cautivado a sus fanáticos y a la prensa por igual.