“Mi principal enemigo es Morales”: Candidato Del Castillo dice que Evo no entiende que está inhabilitado

Evo Morales y Eduardo Del Castillo antes de su ruptura. Foto: Página Siete

Fuente: ANF / La Paz

El exministro de Gobierno y actual candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, apuntó a Evo Morales como su “principal enemigo” y cuestionó que el exmandatario no entienda que está inhabilitado por la Constitución Política del Estado para aspirar a más periodos de gobierno.

“Mi principal enemigo es el señor Morales. Esta persona no entiende que no puede estar habilitado para las elecciones del 17 de agosto. No tiene partido político, lo ha inhabilitado la Constitución Política del Estado, lo ha inhabilitado el pueblo en un referéndum, lo han inhabilitado diversas sentencias constitucionales”, precisó Del Castillo.

La facción evista no logró inscribir al binomio Evo Morales y Wilma Alanoca ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque el partido con el que pretendían competir se quedó sin personería jurídica. El abogado Wilfredo Chávez explicó que intentaron inscribir a sus candidatos con el partido Pan-Bol, pero no lograron hacerlo, anunció acciones legales.

Sin embargo, los dirigentes de “Evo Pueblo” anunciaron movilizaciones escalonadas en todo el país hasta que el TSE inscriba y habilite a Morales como candidato presidencial.

Del Castillo prevé que esos anuncios de movilizaciones no tendrán ningún efecto porque la gente empezó a perderle el miedo a Morales y a los militantes no le quedarán más que retornar a las filas del MAS.

“El pueblo ya no lo cree en los anuncios de movilizaciones, la gente va a retornar al MAS, porque de poco le van a empezar a perder el miedo al señor Evo Morales. Aquí no se gana (elecciones) con enfrentamientos, con secuestros, con garrote, aquí se gana convenciendo a la gente”, subrayó Del Castillo.

El nuevo ministro de Gobierno, Roberto Ríos, adelantó que la violencia no es el camino hacia la democracia y advirtió con hacer cumplir la Constitución Política del Estado ante posibles conflictos por candidaturas inhabilitadas.

El propio presidente del Estado, Luis Arce, avizoró “etapas rudas” hasta llegar a las elecciones del 17 de agosto, debido a los anuncios de movilizaciones de sectores que quedaron fuera de la carrera electoral.