Miles de personas despiden a José Mujica en el segundo día de su velatorio: sus restos serán cremados este viernes

Durante esta jornada, ya están presentes los mandatarios extranjeros, brasileño Lula da Silva y el chileno Gabriel Boric, quienes están acompañados de una considerable afluencia de público

Las puertas del Palacio Legislativo de Uruguay reabrieron las 10:00 de la mañana de este jueves para recibir al público en el segundo día del velorio del ex presidente José Mujica, quien murió el martes en Montevideo.

Una mujer frente a los restos de Mujica (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Personas esperando para ingresar a despedir al ex presidente uruguayo (Mariana MENDEZ/AFP)

El viernes se realizará la cremación del cuerpo del ex mandatario. Las cenizas de Mujica serán esparcidas en su chacra de manera privada, cumpliendo su deseo de descansar junto a su fiel perra Manuela.

Mujica, quien definió a Manuela como “la integrante más fiel” durante su gobierno, enterró a su amada mascota al lado de un roble, plantado por él mismo, en la entrada de su propiedad.

Una bandera de Brasil en la fila para despedir a «Pepe» (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

La emotiva jornada del miércoles

Uruguay vivió el miércoles una primera jornada de duelo colectivo tras la muerte de Mujica, quien fue despedido por un mar de militantes y ciudadanos de a pie que colmaron el centro de Montevideo al grito de “Pepe, amigo, el pueblo está contigo“.

Los restos de “Pepe” fueron trasladados en una cureña, un transporte similar a una carreta y utilizado en las ceremonias de honores fúnebres, arrastrada por seis caballos del Ejército y cubierta de una bandera uruguaya y otra del prócer nacional José Artigas.

Una bandera con la imagen de Mujica afuera del Palacio Legislativo (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

El cortejo avanzó lentamente por las calles de la capital, custodiado por militantes del Movimiento de Participación Popular, histórico sector del Frente Amplio creado por el ex mandatario, que marcharon vistiendo camisetas negras con una frase de Mujica en la espalda: “No me voy, estoy llegando”.

Filas interminables para despedir a Mujica (Mariana MENDEZ/AFP)

A los militantes se sumaron cientos de ciudadanos de a pie que acompañaron al cortejo con banderas de Uruguay, del Frente Amplio y hasta banderas arcoiris.

Otros miles, incluyendo ancianos y familias con niños, se despidieron del fallecido líder desde sus balcones, sus comercios o simplemente agradeciéndole al verlo pasar, muchos incluso entre lágrimas.

Banderas de Uruguay y del Frente Amplio, la formación de Mujica (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

El féretro pasó por la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y por las oficinas del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio.

“Pepe no te fuiste, ahora hay miles de Pepe Mujica. Gracias viejo”, dijo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante la parada del cortejo frente a la sede del Frente Amplio.

Los restos de Mujica llegaron sobre las 13:15 del miércoles a la explanada del Palacio Legislativo, donde lo esperaba un grupo de hombres, incluyendo al presidente Yamandú Orsi, que cargaron el féretro y lo llevaron hacia el Salón de los Pasos Perdidos.

Personas esperando para ingresar al Palacio Legislativo (EITAN ABRAMOVICH / AFP)

Una vez dentro, tuvo lugar primero una ceremonia íntima y luego se abrieron las puertas para el ingreso del público general, que desde temprano por la mañana se amontonó en una fila interminable esperando para entrar.

A pocos metros del féretro se ubicaron la viuda de Mujica, Lucía Topolansky, el propio Orsi y otros referentes del Frente Amplio y de la política uruguaya.

Uno de los que se acercó a despedirse fue el ex presidente y referente opositor Luis Lacalle Pou, quien dijo luego que, pese a las discrepancias que tuvo con el fallecido ex mandatario, “en la vida siempre es mejor quedarse con lo bueno y no con lo otro”.

Miles de personas siguen ingresando al Palacio Legislativo para despedir a Mujica (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Entre los discursos más destacados de la jornada resaltó el del presidente Orsi, quien se mostró conmovido e impactado por la despedida de la población al difunto líder y llamó a “honrar su memoria”.

“Cada vez que desaparece un líder, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción”, señaló sobre el legado político de Mujica, y añadió: “Somos muchos los que tenemos que tomar la posta”.

El féretro de José Mujica (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

“Falleció nuestro compañero”

“Pepe” Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago y cuando le faltaba una semana para llegar a los 90.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, anunció en su cuenta de X el presidente Orsi.

El 29 de abril del pasado año, Mujica anunció que tenía un tumor en el esófago. Poco después, reveló que era maligno y que debía tratarse con radioterapia, procedimiento al que fue sometido en Montevideo.

A comienzos de este año, el ex presidente informó de que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le había expandido al hígado.