Ministro de Economía dice que Cifabol e importadores de medicamentos dejan remanentes de dólares sin usar

En Bolivia los medicamentos comenzaron a escasear por la falta de dólares para importar insumos y fármacos de laboratorios internacionales.

Ante el desabastecimiento y encarecimiento de medicamentos por falta de dólares, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) y la Asociación de Representantes, Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar) no están usando toda la cantidad de dólares que tienen disponible en los bancos porque están dejando remanentes.

La semana pasada, la segunda vicepresidenta de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), María René Centellas, denunció que el Gobierno no está dotando dólares a la industria farmacéutica para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

Montenegro indicó que pidieron a la banca que apoye a ambos sectores para que la provisión de medicamentos no se vea afectada en esta crisis por la falta de dólares.

“Banco Unión concretamente ha ido apoyando al sector. Ha ido dando hasta medio millón de dólares, incluso hay un remanente que Cifabol no ha utilizado. Entonces, cuál es la urgencia si te dejan un remanente sin utilizar. De la misma manera, también se ha apoyado a la asociación de empresas que importan medicamentos, y también se les ha dado medio millón de dólares, pero también ha dejado un remanente sin utilizar. Entonces, eso da a entender que no lo necesitan o alguien no estaba tan urgido de importar medicamentos”, cuestionó la autoridad.

El informe “Resultados de las verificaciones a la situación de abastecimiento de medicamentos” de la Defensoría del Pueblo reveló que seis de cada diez hospitales verificados en Bolivia enfrentaron serias carencias de medicamentos durante el mes de abril de este año. La verificación se realizó entre el 11 y el 14 de ese mes en 20 centros de salud, de los cuales 11 pertenecen al sistema público y nueve a la Caja Nacional de Salud (CNS).

El diagnóstico fue complementado con entrevistas a 44 pacientes y familiares que esperaban en filas de farmacias hospitalarias para adquirir los medicamentos prescritos. Según el reporte, los testimonios recabados coinciden en la dificultad de acceder a tratamientos completos debido a la falta de fármacos.

La Defensoría detalló que en el 60% de los hospitales visitados se evidenció una limitada disponibilidad de medicamentos, especialmente en las farmacias internas de los establecimientos. La situación fue particularmente crítica en los hospitales públicos, donde 10 de los 11 evaluados presentaban escasez de medicamentos de alta demanda.