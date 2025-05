Morales reconoce que no marchó a La Paz, dice que lo hizo para “evitar muertes»

“En evitar mi detención, evité muertos, quiero que sepan. Saben, compañeros, yo estaba dispuesto a entrar con todos, aunque nos detengan”, afirmó Morales

El expresidente Evo Morales admitió no haber participado en la marcha evista que partió el jueves de Parotani, Cochabamba, y llegó el viernes a la sede de Gobierno para inscribir su candidatura. Aseguró que evitó ser aprehendido para prevenir muertes.

“En evitar mi detención, evité muertos, quiero que sepan. Saben, compañeros, yo estaba dispuesto a entrar con todos, aunque nos detengan”, afirmó Morales durante su programa dominical en Radio Kawsachun Coca.

El exmandatario se encuentra atrincherado y resguardado por sus militantes en Lauca Ñ, trópico cochabambino, desde octubre de 2024, luego de conocerse que hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata con agravante.

“Yo dije, aunque me detengan, solamente que no me maten, porque el plan es matarnos”, aseguró Morales.

Pese a la realización de la marcha, ningún delegado del evismo realizó la inscripción de Morales y de las listas de senadores y diputados, aparentemente porque no cuenta con una sigla para hacerlo.

Esta declaración desmiente al senador evista Leonardo Loza, quien afirmó falsamente que Morales estuvo en la marcha de forma “estratégica”.

“Ahora Evo ya está en el trópico, ya retornó al trópico de Cochabamba. (…) De manera estratégica Evo siempre ha estado con la marcha, ahora toda la noche logramos hacer llegar hasta la región”, aseguró el senador la mañana del sábado. Con la declaración de Morales ahora se sabe que Loza dio información falsa.

El viernes, el entonces ministro de Gobierno y ahora candidato a la presidencia por el MAS, Eduardo Del Castillo, pidió al exmandatario que se entregue y afirmó que si era encontrado “caminando por las calles paceñas” sería aprehendido.

Durante la marcha la Policía logró aprehender del dirigente evista Ponciano Santos, quien también tenía una orden de aprehensión en su contra por los bloqueos de caminos evistas registrados el 2024. Un juez determinó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

