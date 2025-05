MTS denuncia “favores políticos” del TSE al MNR por negativa a solicitud de abstención electoral

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Chuquisaca denunció públicamente un trato desigual por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que acusa de beneficiar políticamente al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) mediante la aceptación de una solicitud para no participar en las elecciones generales de agosto de 2025, mientras que a ellos se les negó un pedido similar.

Eduardo Arce, representante del MTS en Chuquisaca, explicó a CORREO DEL SUR que Félix Patzi, presidente nacional del partido, presentó en noviembre de 2023 una solicitud formal ante el TSE para no concurrir a los comicios de este año. Sin embargo, la entidad electoral rechazó el pedido, amparándose en el artículo 58, inciso c) de la Ley 1096, que establece que una organización política perderá su personalidad jurídica si no participa de forma consecutiva en dos elecciones de su alcance.

“Nos han denegado la solicitud y no han tomado en cuenta que participamos en las elecciones subnacionales de 2021”, reclamó Arce, señalando que, al igual que el MNR, el MTS no participó en las elecciones generales de 2020, pero que, a diferencia de ellos, no recibieron el permiso para ausentarse este año.

El dirigente advirtió que, si el MTS no se presenta en las elecciones de agosto, corre el riesgo de perder su personalidad jurídica en 2030, por lo que se vieron “obligados” a participar, pese a no encontrarse del todo preparados. “Tuvimos que hacer esfuerzos porque nos están obligando a participar”, añadió.

“Ahora me doy cuenta ¿por qué le están haciendo ese favor al MNR? ¿Por qué a ellos sí les permiten no participar?”, cuestionó Arce, quien además advirtió que los vocales del TSE podrían incurrir en prevaricato por presuntamente violar la Ley 1096 al aplicar criterios distintos para casos similares.

“El Tribunal está haciendo favores a algunos partidos y a otros nos castigan”, denunció el representante del MTS, quien exigió una explicación clara al TSE por el manejo desigual de las solicitudes y reiteró que su partido espera transparencia y equidad de la máxima instancia electoral del país.