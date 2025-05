Noticias desde la bloquivia cocalera 

Citas ilustrativas.

“La receta populista, de redistribuir la riqueza quitándoles a unos para darles a otros, nos lleva a la igualdad en la pobreza”. Pukymon

¿Cuál es la forma ideal de gobierno? : “¿Para quién y en qué momento; pues todo cambia y lo que interesa es la relatividad personal y temporal”. Solón de Atenas.

“El poder enloquece y corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lord Acton.

El abuso del poder no solo corrompe, también refleja cómo eres y deja salir lo que eres. Pukymon.

Lo que nos espera.

El próximo gobierno que surja de las elecciones de este año 2025, deberá enfrentar una “bomba de tiempo”, con una población dividida, políticos enfrentados y una economía y un aparato productivo destrozado. Sin reservas de gas y petróleo, ni reservas internacionales, con una inflación creciente, una deuda insostenible y subsidios que ya no se pueden pagar. La deuda pública actual se ha elevado al 84 % del PIB y sigue creciendo.

Existe una total inseguridad jurídica y la población por su experiencia cotidiana tiene una total desconfianza en las instituciones, especialmente por las de la Justicia.

Bloquivia, que tiene un perfil de alta inseguridad por los permanentes bloqueos, añadió el de la chicaneria judicial, el juego de las denuncias y de los jueces bajo contrato. Como se dice por ahí: Todo es comprable, “ofrezca nomas caserito”.

Promesas electorales para un pueblo masoquista y con una población que gusta ser engañada.



Tenemos una crisis, que no solo es económica, sino también social y moral, por lo que necesita un líder y un equipo con el coraje de decir la verdad y tomar decisiones valientes. De una ciudadanía que acompañe este difícil trance que llevara su tiempo y que no claudique en su apoyo al equipo gobernante para encontrar soluciones estructurales.

El gobierno masita hace promesas de abastecer de dólares, combustibles, comida y vituallas y la cosa sigue igual y para peor, el Banco Central ya acabo con sus reservas en oro y divisas y ahora por instrucciones del Gobierno, ha echado a andar la maquinita para proveerle el dinero que emplea en gastos corrientes y que genera tanto daño al país.

Evo el cocalero neoliberal.

Evo que anda en su continuo proceso de cambio, se olvida de lo que hizo y deshizo en estos veinte años, dueño del poder y manejando al país a su antojo.

En relación con la grave crisis nacional, afirma: “Yo no hey sido, fue Tilín”. Y en uno de esos post que le escriben en su red X, Evo el inventor de cocacoin, ahora convertido en libertario, transcribía lo siguiente:

“La monumental impresión de dinero que está generando el Banco Central de Bolivia es la causa principal para la elevada inflación y la pérdida de reservas internacionales que vive actualmente el país y afecte a los hogares bolivianos. Faltó el: ¡Viva la Libertad Carajo! de Milei.

Como la plata le sobra y él es bueno, el cocalero anuncio que si es elegido presidente, entregará US$ 200.000 a cada municipio del país. Para esto necesitará un total de US$ 68,4 MM. Estos billetes no vienen del Estado, pues está quebrado y no tiene dólares, será de las otras cachas.

El eslogan electoral es: Voten por Evo, recuerden el Kawsachun coca y así lloverán los verdes. Vendrán muchos más, pues estos milloncitos que ahora les ofrezco son una pichanga.

Jodidos estamos todos y para empeorarlo los demócratas están cada vez más enfrentados y desunidos.

Todos sabemos que la población está asustada y dispersa y que en un enfrentamiento electoral, con líderes que no hayan previamente logrado la unidad, sería una segura derrota electoral.

Por su parte, el bloque de los partidos de “izquierda”, populistas cocaleros, que han gobernado estos últimos veinte años, están en proceso de unirse. Informes varios indican que los masistas presionados por sus bases, están por construir un frente común y además están comprando el apoyo de los de la “derecha”, los demócratas liberales, cuyos líderes se comprometerían (nada es gratis) a mantenerse divididos para garantizarles el triunfo.

A su vez los demócratas liberales, en una pugna de egos, cada día se dividen más y así apoyan al MAS. Nuestros hijos y bisnietos tendrán que pagar las facturas.

