O se hacen la burla, o es todo lo que dan. (para el caso, es lo mismo)

Antes de entrar al fondo del texto que debo entregar a quienes gentilmente me publican, me permito reflexionar “en voz alta», para asegurar que, en el tiempo en el que vivimos, con un gobierno al que sólo le queda el abuso y la presión como señal de fortaleza y legitimidad, para decirle a la gente que la cobardía es una opción; optar por ser cobarde o no serlo es una opción.

Y creéme que no podés quedarte con la opción de ser cobarde; de vivir con miedo. En algún momento tenés que rebelarte. Se está jugando el futuro de tu entorno, de tu familia cercana, de tus vecinos, de tu comunidad, de tu ciudad, de tu departamento y del país. Si tenés mi edad, entendamos que ya no importamos nosotros, pero sí nuestros hijos y nietos. aunque a muchos de nosotros, si nos interesa todo lo descrito, como víctimas del desgobierno.

Como va el país, fundido por donde se lo analice, decaído moral y económicamente, por la falta de capacidad, pero sobre todo de honestidad de quienes ejercen el poder pero que, además, insisten en la comunistización del Estado, debemos plantearnos si la opción es la cobardía.

Pongámoslo claro, el miedo se hizo para ser vencido. Todos podemos; unos con menos esfuerzo que otros, pero podemos hacerlo, sobre todo, cuando el hecho motivador es saber que el Gobierno en su conjunto puede ir llevando la democracia i-liberal a un nuevo escalón, antes de que se termine su tiempo legal. La tentación autoritaria de Arce y sus cómplices, (porque no son otra cosa), amenaza con hacer trizas el país que conocimos hasta hace 20 años; ese país que no conocieron los jóvenes de 30 años para abajo, que se inició con Morales y debe terminar con el presidente actual, en noviembre del año que corre, si acaso no se le ocurre hacerle un bien al país y renuncia antes, reconociendo su fracaso absoluto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cierro esta introducción sosteniendo, de nuevo, que la cobardía no es una opción, porque si no, vamos a reventar todos; vivir como en Cuba, Nicaragua o Venezuela no es opción y nos están llevando allá y veamos por qué:

Vamos al tema de la falta de combustible, tema con el cual se están haciendo la burla de nosotros y explico:

Hace pocos días, jueves en la noche, Dorgathen respondió a Cecilia Bellido: “El mes de junio, en teoría, tenemos los recursos, al menos es lo que nos dicen, lo nos han dicho los diferentes ministerios para poder cubrir la importación. Entonces, no sé por qué dicen que en junio vamos a tener problemas”. (Red Uno – Que no me Pierda, jueves pasado).

Esto es hacerse la burla de la gente, porque el presidente de YPFB no asegura absolutamente nada, reconoció que YPFB no tiene plata más que para una semana y, condiciona los dólares para traer combustibles a “lo que dicen los ministerios”, o sea, no puede garantizar que va a lograr que la colecta o “vaquita” será suficiente como para calmar al país.

Todos los que investigamos, sabemos que 6 hay barcos con combustible en Arica, Chile, pero no sabemos si ese combustible es boliviano, o sea, si ha sido pagado, o, si como ya ocurrió, van a ir descargando por cuentagotas, en la medida que llegue la plata. Estamos bien informados del tema, hay uno que hace un mes que está en Sica Sica; es el “Fuorni”, que está desde el 29 de marzo, dato obtenido de Marine Traffic.com, Puerto Arica, Empresa Portuaria Arica. “La ventana” de oleaje bajo está a partir del 28 de mayo, hasta el 3 de junio. Hay 6 barcos “tanqueros” aguardando. Dato importante: Nunca se va a ver un porta-contendores aguardando; esos, si hay marejada siguen viaje no recalan. Por tanto, colegimos que… si hubiera plata, el bendito “Fuorni” no seguiría ahí; hace un mes no había olas fuertes. Entiéndase: los barcos son como los vendedores de agua y energéticos en esquinas y rotondas, es decir, le venden al que tenga plata y, eso nos lleva a otra cosa:

Pregunto: ¿Por qué motivo se trae combustible por Arica si saben que en esta temporada pre invernal la marejada hace que los puertos sean “no operables” al menos 20 de 30 días del mes? Reitero: la gente del gobierno está burlándose del país, porque pide combustible en Arica mientras envía camiones cisternas a Paraguay, donde en este momento hay más de 600 de ellos en los garajes de una de las importadoras, a la que no le pagan para que se proceda al carguío. Es una burla mandar a la gente a Paraguay cuando los barcos están en Chile y al mismo tiempo aseguran que “por lo que han dicho desde los ministerios”, en junio va a haber plata. Están tratando de ganar tiempo hasta que aparezcan los dólares.

Los números no mienten, pero hay mucho mentiroso haciendo números: la importación de combustibles, desde el año anterior, y sobre este año se ralentizo por falta de divisas. Comparando marzo 2025, con marzo 2024, bajó en un 69%, aunque en la comparación del Q12024 vs Q12025, emitido por el poder, la merma sea de 7%.

Como van las cosas, me permito calcular que, antes que se vaya Arce, vamos a tener unas 3 situaciones como esta, porque todos sabemos que lo que no hay es plata, esa es la constante, desde febrero del 2023, Reservas Internacionales en divisas caen a su nivel más bajo y cubren la importación de 90 días (https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/reservas-internacionales-en-divisas-caen-a-su-nivel-mas-bajo-y-cubren-la-importacion-de-90-dias_313311/)

Ese el cuadro de situación del principal problema del país. La falta de dólares genera la falta de todo lo demás; el agro cruceño necesita 140 millones de litros de diésel para la zafra cañera y la siembra de soya, sorgo, chía o trigo y no hay lata¿ pero eso es lo excepcional, porque el país necesita 5 a 6 millones diarios para poder moverse y tampoco hay ni plata ni combustible; ¿las largas filas no son sólo en el eje central, sino en todo el país y, paradójicamente el Gobierno muestra a los medios el “telepeaje”… justo cuando el tráfico se reduce por falta de combustible… bolivianismos propios de un gobierno que está en la lona y la cuenta está a un número del K.O. El aceite que hace 6 días había por montones, comienza a escasear, como todo lo demás y Emapa ya no tiene nada para vender, salvo algunos productos que, curiosamente están a precio de la calle… esto es una muestra más del fracaso del gobierno, aunque Arce haya salido la noche el viernes a garantizar provisión de combustible a partir de este lunes, como si no supiéramos de las promesas presidenciales.

Y a todo esto, sumémosle el uso abusivo y arbitrario de la justicia que interviene en tareas del TSE que mira pasivo lo que ocurre, así haya un vocal (Vargas) que hasta se plantea dejar el cargo si las cosas siguen como están, mientras el resto y, sobre todo Hassenteufel, quien, en su condición de presidente interino (vaya cinismo) debiera trabar al menos un conflicto de competencias con el TCP que acaba de emitir un comunicado “garantizando la realización de las elecciones nacionales e instruya agilizar los procesos judiciales”, cuando lo correcto hubiera sido instruir reconocer la responsabilidad absoluta del TSE, como máxima autoridad en el asunto.

Curiosamente, en el mismo día, la “justicia” constitucional rechazó la acción popular contra 8 partidos”, dando cumplimiento a la disposición emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la que instruían o solicitaban no “entorpecer” el cumplimiento del calendario electoral.

Para mí, el problema va a seguir; el Gobierno quiere complicar las elecciones y, tiene todo para insistir; quiere tener el único candidato de opción populista socialismo XXI en la papeleta electoral, con Arce como candidato al Senado paceño.

Reitero, la cobardía no es una opción.

Carlos Federico Valverde Bravo es periodista.

Fuente: eju.tv