Poder ciudadano por un solo candidato

En vista de que los “janiwas” de la pésima oposición que tenemos en el país, no entienden definitivamente el clamor popular de que dicho sector debe unirse y llevar un solo candidato que le haga frente al MAS en las venideras elecciones generales fijadas para el próximo 17 de agosto, entonces el Poder Ciudadano debe ser el que defina de forma categórica mediante el voto en elegir al que tenga mayor apoyo y así no dispersar el voto que en el fondo favorecería al masismo.

Como Poder Ciudadano debemos entender, según el sociólogo boliviano Renzo Abruzzese: “la categoría ciudadano-democrático y teniendo en cuenta que la clase media creció mucho con la migración interna, fenómenos de urbanización, el desarrollo de medios de comunicación y el uso de medios digitales, que implican una circulación de ideas y del conocimiento mucho más veloz. Estas grandes transformaciones crean el perfil de un nuevo interlocutor que es el ciudadano de a pie”.

El ciudadano ya no quiere ni puede estar al margen o esperar pasivo que unos cuantos decidan y pongan en marcha el aparato del poder. Ahora debe ser el momento en que juegue un rol decisivo en la vida política del país y para eso su participación no solo con el voto sino con un voto conciencial para cambiar los destinos de la patria será determinante el venidero 17 de agosto, porque seguir apoyando al ya desgastado “proceso de cambio”, sería aplazarse como sociedad.

La presión ciudadana tanto en las calles como en las redes sociales deben ser el arma contundente para que estos opositores entiendan de una vez que la mayoría de la población quiere un solo candidato para las siguientes justas electorales. Este pedido no es nuevo, ya se hizo tanto para las elecciones generales pasadas del 2019 y 2020, sin ser entendido y comprendido por estos señores.

Mientras el masismo está haciendo todo lo posible por unirse con tal de no ceder el poder a la derecha, estos salvadores opositores que dicen ser, no entienden que con solo la unidad deseada por la población podrán sacar al MAS del poder. ¿No sé qué parte no entienden del mencionado pedido ciudadano? Y si siguen con su tozudez de no escuchar al pueblo, recibirán el voto castigo.

Hablan de unidad y son los primeros en fragmentar la misma. Critican hasta el cansancio contra el autoritarismo masista, pero no hacen nada en la práctica para de verdad acabar con ello. Cuando hoy tienen la oportunidad histórica de desplazar al MAS del poder, dan señales con ese divisionismo de querer volver a entregarles en bandeja de oro el mando de la nación. Dios mío, quién los entiende.

La mayoría de la gente no está de acuerdo con que el masismo siga en el poder, pero también debe jugar un papel importante al momento de sufragar el 17 de agosto. No debe dispersar el voto ni por uno ni por otro y ni por un tercero. Para unificar el voto que demostrará ese Poder Ciudadano, debe concentrarlo en el candidato opositor que tenga más apoyo, el cual está disperso por ahora entre Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.

El tiempo apremia y los opositores mencionados anteriormente, más Jaime Dunn y Rodrigo Paz, deben hacer un solo bloque de unidad para salvar al país y la democracia de las manos del MAS. Si hacen oídos sordos a ese clamor salido del Poder Ciudadano, serán simplemente considerados unos verdaderos traidores.

La historia y la población los están mirando minuto a minuto, nuevamente el destino democrático les está dando la gran oportunidad de cambiar el “proceso de cambio” enraizado hace casi veinte años. Reiterando que si no tienen la voluntad política de hacerlo, el Poder Ciudadano será esa fuerza vital que con su voto logrará elegir a un solo candidato, que ofrezca mejor programa de gobierno con mucho énfasis en la solución de la economía, dejando al resto fuera de la competencia electoral.