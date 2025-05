Polémico apoyo a un feminicida persigue a Mariana Prado

Siete años después, persigue a la ahora candidata de la fórmula de Andrónico Rodríguez sus polémicas declaraciones, al punto de la presión por que renuncie a sus pretensiones de ser vicepresidenta del Estado luego de las elecciones del 17 de agosto.

Por Rubén Atahuichi

Fuente: La Razón

El 14 de junio de 2018, Mariana Prado, entonces ministra de Planificación del Desarrollo, acudía al Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz, a declarar a favor de William Kushner, sentenciado a 30 años de prisión por feminicidio.

Siete años después, persigue a la ahora candidata de la fórmula de Andrónico Rodríguez sus polémicas declaraciones, al punto de la presión por que renuncie a sus pretensiones de ser vicepresidenta del Estado luego de las elecciones del 17 de agosto.

El lunes, en el cierre de registro de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Alianza Popular, que sostiene el Movimiento Tercer Sistema (MTS), presentó al senador Andrónico Rodríguez y a la exministra Prado como su binomio.

Sin embargo, inmediatamente conocida la noticia de las candidaturas, las reacciones no se dejaron esperar, especialmente en relación a la postulante a la Vicepresidencia.

Una de ellas fue política: no todo el androniquismo está acuerdo con la nominación.}

Patzi

Él jueves, en conferencia de prensa, el jefe nacional del MST, el exgobernador de La Paz Félix Patzi, salvó su responsabilidad respecto de la candidatura de Prado y dijo que Rodríguez, como candidato, tuvo la potestad de elegir a quien lo acompañe y la lista de postulantes a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, pudo hablar sobre la situación de Prado. “La población tiene estas observaciones y lo está manifestando; (la candidata) no genera consenso de todos y no podemos ser ciegos a esa realidad”, admitió el líder del MTS.

La mujer no solo está en el ojo de la tormenta política, también de instituciones como el colectivo Mujeres Creando, cuya representante, María Galindo, fue implacable con la otrora ministra en el último gobierno de Evo Morales.

Prado

En su programa de radio Deseo, el mismo lunes de la presentación del binomio de Alianza Popular, la activista espetó: “Mira, Andrónico de mierda, si te presentas con la Mariana Prado, te voy a hacer la vida a cuadros lunes, martes, miércoles, jueves; de lunes a lunes, porque la Mariana Prado es una desgraciada que ha defendido un feminicida”.

La apuntó con el caso del feminicidio de Andrea Aramayo Álvarez, de 27 años, el 19 de agosto de 2015. Aquel día, la joven murió en la Clínica del Sur luego de horas de angustia debido a las graves heridas que sufrió al ser arrollada con un vehículo por Kushner, su novio.

Aunque el hombre negó los hechos, las investigaciones judiciales establecieron que sí fue el autor del feminicidio.

A las tres de la madrugada de ese día, la joven y Kushner tuvieron una discusión en un local de Sopocachi. Al salir de él, el hombre arrancó con su vehículo y pasó por encima a Andrea.

Diagnóstico

El diagnóstico estableció un traumatismo encéfalo-craneal (TEC) grave, con heridas desde las extremidades, el tórax y la cabeza.

La acusación contra Kushner por parte de la familia de Andrea fue complicada. Una presión mediática, familiar y política secundó a la decisión, para indignación de su madre, Helen Álvarez, y su hermano, Guillermo, y su hija huérfana, Camila.

Sin embargo, luego de un tedioso proceso, el 24 de septiembre de 2020, el hombre fue sentenciado a 30 años de prisión, a guardar en la cárcel de San Pedro de La Paz. Sin embargo, en 2022, el Auto de Vista 573/2020 liberó de prisión a Kushner.

Sentencia

A través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1292/2022-S2, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló el auto y ordenó a la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz revocar la detención preventiva en contra del feminicida.

En junio 2023, el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz declaró ejecutoriada la sentencia de 2020. El 14 de febrero de 2025, la madre de Andrea, Helen Álvarez, fue notificada sobre la sentencia de ejecución por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El lunes reciente, cuando el binomio se dirigía al TSE a registrarse, Álvarez se le interpuso en el camino. Junto a su hijo, portaba un cartel que denunciaba a Prado como “defensora del feminicida Kushner”.

Andrónico y Prado

Los militantes se molestaron por le exposición y la rechiflaron. “¡Es mi cartel, es mi hija; (Prado) es la defensora de Kushner como ministra!”, arengó en respuesta.

Es que, el 14 de junio de 2018, Prado se presentó ante el juzgado para su declaración testifical. «Yo he venido a presentar mi testimonio de que él (Kushner) no es una persona violenta, él nunca me ha maltratado y por eso hasta el día de hoy él es una persona amiga”, declaró ante los periodistas.

“Yo creo vehementemente en la inocencia del acusado», insistió.

Consultada este viernes sobre qué sintió sobre la candidatura de la exministra, Álvarez respondió: “Indignación”.

Y recordó que la misma Prado, en una insospechada conversación en 2008 sobre el hombre, le contó que éste la maltrataba. Aquella había vuelto de Europa, donde vivía con Kushner.

Álvarez no imaginaba que el mismo novio violento de la exministra terminaría asesinando a su hija Andrea en 2019. Prado guarda aún silencio ante la presión.

