Por primera vez, todos los programas educativos y culturales de la embajada de Estados Unidos visitan Oruro

La Embajada de Estados Unidos traslada todos sus programas a la ciudad de Oruro durante dos días, el martes 6 y el miércoles 7 de mayo.

Fuente: https://lapatria.bo

El evento se realiza en el marco de las celebraciones por el 175 aniversario de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia. La jefa de Misión, Debra Hevia, acompañará personalmente las actividades para resaltar la importancia de esta visita.

“He venido a Oruro con mucho entusiasmo porque creemos firmemente en la importancia de acercar nuestras iniciativas a todas las regiones de Bolivia. Esta visita es una valiosa oportunidad para fortalecer lazos y explorar formas de colaboración que impulsen el talento y la prosperidad del pueblo orureño”, expresó la jefa de Misión de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La programación incluirá una feria de emprendedores y una exposición histórica sobre los 175 años de relaciones diplomáticas, en el salón Luis Ramiro Beltrán de la Alcaldía. Además, habrá conferencias especializadas, sesiones interactivas de inglés, la proyección de una película sobre periodismo de investigación y un concierto de clausura con reconocidos músicos bolivianos. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

Las conferencias especializadas incluyen temas de comercio bilateral y acceso a mercados internacionales, organizadas en coordinación con la Federación de Empresarios Privados de Oruro. También, en la Universidad Técnica de Oruro, se brindará una charla informativa sobre el proceso de solicitud de visas a Estados Unidos, para los ciudadanos interesados en estudiar o viajar al país norteamericano. Además, en el instituto Smart Step se ofrecerán clubes de inglés abiertos al público, con sesiones interactivas a cargo de diplomáticos estadounidenses.

En la noche del martes, se proyectará la película “Al Descubierto” (She Said, en inglés), inspirada en la investigación del diario The New York Times sobre el caso Harvey Weinstein. La función estará seguida de un conversatorio con la periodista Ximena Miralles y la comunicadora Claudia Bayá, quienes abordarán temas relacionados con el periodismo de investigación, la ética profesional y los desafíos que enfrentan las víctimas de acoso en contextos locales.

Las actividades culminarán el miércoles 7 de mayo con un concierto a cargo del renombrado violinista boliviano Gustavo Orihuela, ex becario de la Embajada, acompañado por el músico Raúl Rocha y su banda. El espectáculo se llevará a cabo también en el Salón Luis Ramiro Beltrán.