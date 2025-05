Responsabilidad transferida

Jaime Navarro Tardío

Al finalizar el año pasado, los hechos relevantes de la política nacional mostraban un escenario de extrema conflictividad en el MAS, Evo en pie de guerra, arcistas y evistas al borde de los puñetes, Andrónico agazapado esquivando y hasta negando la candidatura.

Durante todo el año Evo se constituyó en el opositor más duro del gobierno, todos los domingos desde su radio Kawsachun coca en el Chapare fustigando al gobierno logró constituirse en un incordio para Arce, su estrategia estaba clara, pulverizar la imagen de Arce y sus colaboradores más cercanos; era evidente que estaba cobrando facturas a quien le tiró la espalda en las primeras de cambio. Organizó marchas, movilizaciones, bloqueos carreteros, bloqueó leyes y créditos en Asamblea Legislativa, una verdadera pesadilla para Luis Arce.

El gobierno aplicó la estrategia judicial para diluir las aspiraciones electorales de EMA, el TCP sentenció su inhabilitación como candidato a presidente y por la vía ordinaria con un proceso por trata de personas, agravado por sus relaciones con menores de edad, amenazan con apresarle; paréntesis obligado, mi abuelita diría: no hay inventor que no se joda con su invento. Con mandamiento de aprensión Evo tuvo que confinarse en su chaco y a estas alturas del tiempo el hombre no puede salir del Chapare.

Es evidente, las estrategias de ambos fueron eficaces, daños irreparables que afectan seriamente si no inviabilizan sus aspiraciones electorales. Evo es el pederasta confinado en el Chapare y Arce representa el peor presidente de la era democrática y gestor de una crisis económica galopante.

Al terminar el año 2024 en la oposición el cuadro era totalmente opuesto, se configuraba el bloque de unidad que planteaba al País la opción de candidatura única. Los toros de la oposición, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, sentados en una mesa, firmaban el compromiso de anteponer los intereses de la Patria a los personales, partidarios y sectarios.

Cuatro meses después vemos un cuadro poco halagador. En el ex bloque de unidad los que conciliaron ahora son irreconciliables, otros candidatos por fuera del bloque igualmente confrontado, para el anecdotario, dos candidatos disputan públicamente una sigla política, en términos criollos champa guerra total.

En los últimos días, Andrónico aceptó ser candidato, juventud y renovación se muestran como la opción para reproducir poder, la juventud y el carisma del actual presidente del Senado buscarán cautivar las bases masistas.

Al final del día, el evismo viendo cuesta arriba la elección con su candidato inhabilitado y a punto de ir preso denunciado de pederastia, pueden encontrar digerible al delfín chapareño; para arcistas una imagen remozada y concertadora que ofrezca salvar las pegas seguramente será apreciada. Hasta el 19 de mayo en el MAS podríamos ver soluciones pactadas, se comenta en círculos azules que las negociaciones están a toda máquina, una expresión en reserva resume el momento, es tiempo de tragar sapos, todo vale para mantener el poder y evitar el destierro. ¿Será que los irreconciliables logran abrazar opción de reconciliación?, será materia para próximos artículos de opinión.

Si las negociaciones antes de la inscripción de candidatos no funcionan, es previsible que Andrónico haga campaña por el voto útil para salvar el proceso de cambio. Después del desastroso gobierno de Arce responsable de la crisis económica y la vergonzosa imagen de pederasta que tiene EVO, Andrónico tendría cancha abierta para apelar al voto útil en la inmensa base electoral del MAS que tiene componente ideológico, étnico y prebendal; considerando una disputa entre dos o tres puede funcionar.

En la oposición, los que conciliaron ahora son irreconciliables, agotado el tiempo de conversación y negociación, todos en intensa campaña por tomar la punta en las preferencias electorales y colgarse de la estrategia del voto útil.

En la elección de 2020, después del fraude y la elección anulada del año anterior, con el MAS en su momento de mayor debilidad, la dispersión de la oposición hizo que Mesa quede estancado en 29%, porcentaje similar al que lograron los favorecidos por la percepción ciudadana en las elecciones anteriores (2005 hasta 2014). Conclusión histórica: la dispersión opositora nos hizo perder las últimas 4 elecciones seguidas, el 2025 seguimos en lo mismo.

Estamos viviendo una asfixiante crisis económica y el electorado valorará el perfil de los candidatos, aquel que trae propuestas y soluciones para salvar la Patria tendrá el voto mayoritario, es una conclusión válida y principal argumento de los estrategas. Este principio estratégico llevado al terreno político puede tener cuestionamientos y dudas respecto de su eficacia, tema para otra reflexión.

Habiendo fracasado el proyecto de unidad, solo quedó hacer campaña y procurar posicionarse en la cresta de las preferencias electorales para reclamar el voto útil y sepultar a los contrincantes. Difícil tarea cuando estamos hablando de al menos 10 siglas, 10 candidatos, mucho pelotón, mucha bronca y confusión en la población electora. No rasguemos vestiduras, es lo que queda, candidatos haciendo campañas, destaco a los que hacen campaña propositiva y de alta intensidad y descalifico aquellos abocados a denostar al adversario.

Así llegaremos al 19 de mayo, a partir de esa fecha concentrar atención en las encuestas serias y responsables que medirán intención de voto, sobre todo la que difundan a fines de julio, candidato que tome la delantera con distancia significativa respecto de su seguidor, tiene que ser merecedor de nuestro voto, no queda espacio ni tiempo para consideraciones ideológicas, programáticas ni simpatías, voto borrego.

Solo así podremos derrotar democráticamente al masismo y empezar la reconstrucción de la democracia y de la Nación. Si no concentramos el voto no habrá primera ni segunda, sin concentración de voto tendremos bancadas de diputados y senadores dispersas y enfrentadas, solo concentrando el voto alentaremos esperanza de cambio para salir de la crisis.

Jaime Navarro Tardio.

Militante de Unidad Nacional, exdiputado y ex Secretario Ejecutivo Nacional de UN.