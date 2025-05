Revocan resolución del TSE que anula personería de Pan-Bol y ordenan que emitan otra; alistan registro de Evo Morales

Vamos a inscribir a nuestros candidatos a diputados, senadores y a nuestro candidato oficial que es el señor Evo Morales”, informó a la ANF la vicepresidenta de ese partido, Ruth Nina.

Fuente: ANF

La Paz.- La Sala Constitucional Cuarta de La Paz revocó la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anuló la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y ordenó que emita un nuevo dictamen. Entre tanto, alistan la inscripción de la candidatura de Evo Morales, dijo Ruth Nina.

“Hemos ganado el amparo constitucional y se ha argumentado con todo lo que corresponde, con todos los documentos; ahora, Pan-Bol ha recuperado sus derechos políticos y personería jurídica. Vamos a inscribir a nuestros candidatos a diputados, senadores y a nuestro candidato oficial que es el señor Evo Morales”, informó a la ANF la vicepresidenta de ese partido, Ruth Nina.

Cerca de las 14:00 de esta jornada, se instaló la audiencia para la resolución de amparo constitucional que planteó la dirigencia de Pan-Bol, mientras que afuera del Tribunal Departamental de Justicia de la sede de gobierno los seguidores del exmandatario realizaban una vigilia.

El 7 de mayo, la sala plena del TSE decidió cancelar la personería jurídica de Pan-Bol y del Frente para la Victoria (FPV) a raíz de la denuncia que presentó Peter Erwin Beckhauser contra ambos partidos. Solicitó la cancelación de las personerías, porque no obtuvieron el mínimo requerido del 3% de votos en las elecciones generales de 2020.

Sin embargo, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi explicó que la resolución impugnada contra Pan-Bol resultaría anulada, pero se debe emitir una nueva de acuerdo con el procedimiento. “La decisión de la Sala Constitucional estableció que no corresponde ampliar el plazo de inscripción”, dijo el vocal.

En febrero, Evo Morales firmó un acuerdo con el FPV para participar en las elecciones del 17 de agosto, pero un mes después ese pacto quedó sin efecto luego de algunos impases que se registraron por la definición de los candidatos. Aunque el presidente de FPV dijo que fue una estrategia aparentar pugnas.

A horas de cerrar el registro de los candidatos a la presidencia, los evistas intentaron ingresar al ente electoral para entregar la lista de los postulantes a la Asamblea Legislativa y del binomio compuesto por Evo Morales y Wilma Alanoca. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque no contaban con una sigla y Pan-Bol no tenía personería jurídica.

En ese sentido, Nina dijo que la dirigencia nacional sostendrá una reunión en las próximas horas donde se conformará la lista de candidaturas y definirán cuando se remite al órgano electoral.