Samuel Doria Medina Monje es el segundo líder con mejor reputación en Bolivia según Merco

Con una destacada gestión en proyectos emblemáticos como la renovación del Hotel Los Tajibos y la construcción de Green Tower, el edificio más moderno de Bolivia, el empresario ha escalado posiciones con rapidez desde su ingreso al ranking en 2019, cuando ocupaba el puesto 90.

Santa Cruz. – El empresario boliviano Samuel Doria Medina Monje ha sido distinguido como el segundo líder con mejor reputación del país, de acuerdo con el más reciente ranking Merco Líderes Bolivia 2024, una de las mediciones más reconocidas en América Latina en materia de reputación corporativa y liderazgo empresarial.

Este logro consolida una trayectoria ascendente marcada por una visión estratégica y compromiso con el desarrollo del país. Desde su ingreso al ranking en 2019, cuando ocupó el puesto 90, Doria Medina Monje ha escalado posiciones de forma constante, gracias a una gestión empresarial que ha dejado huella en proyectos emblemáticos y en la transformación de importantes compañías bolivianas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los hitos clave en su carrera ha sido su rol en la nueva administración del icónico Hotel Los Tajibos, en Santa Cruz, reposicionándolo como un referente regional en hospitalidad y turismo de alta gama. Más recientemente, ha liderado la construcción de Green Tower Santa Cruz, considerado el edificio más moderno y tecnológico de Bolivia, símbolo de una nueva era en infraestructura urbana y sostenible en el país.

Actualmente, Doria Medina Monje encabeza Comversa, el holding que agrupa marcas como Burger King Bolivia, Los Tajibos y Green Tower, entre otras, consolidando un portafolio empresarial diverso y en constante crecimiento.

“El liderazgo y los logros solo son posibles cuando se trabaja con propósito y en equipo. Ser reconocido como uno de los empresarios con mejor reputación del país me honra y me impulsa a seguir trabajando por Bolivia, con el mismo espíritu que ha guiado a mi familia por más de 100 años: con honestidad, visión y valores firmes. Porque la reputación no se impone: se construye día a día, con coherencia y acciones concretas”, mencionó a través de un video, ya que no se pudo asistir al evento de premiación por encontrarse cumpliendo compromisos académicos en el exterior.

También expresó su agradecimiento a su familia, colaboradores y colegas del entorno empresarial, “Este logro no es individual. Lo comparto con mi equipo y con cada persona que, desde su lugar, trabaja por una Bolivia basada en principios, excelencia y futuro”.

La evaluación de Merco se basa en un riguroso análisis que involucra la opinión de directivos empresariales, analistas financieros, periodistas especializados, sindicatos, ONG, consumidores y académicos, y pondera criterios como impacto económico, responsabilidad social, ética y capacidad de liderazgo.

La destacada posición que hoy ocupa este líder empresarial, es fruto de una visión empresarial coherente, innovadora y comprometida con el futuro del país. Su ascenso en el ranking Merco desde 2019 es testimonio del valor de una reputación construida con acciones concretas, resultados sostenibles y liderazgo genuino en tiempos de cambio.