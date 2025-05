Santa Cruz: Señalan que el cordón ecológico tiene 86 dueños de forma irregular

Nuevamente salen a la luz, hallazgos de que el Cordón Ecológico continúa asediado y afectado por el desmonte, siendo un lugar de suma importancia para el medio ambiente.

Fuente: El Mundo

Los constantes asentamientos, aumentan las dudas sobre los propietarios del lugar y la falta de acciones contundentes que detengan la deforestación de esta zona que actúa como una barrera ante un posible turbión del río Piraí.

En entrevista con Radio Mega, el concejal Federico Morón, denunció que en los últimos años ha aumentado el número de presuntos dueños, registrándose más de 80, los cuales no terminan de demostrar legalidad de la propiedad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esos dueños, no deberían pasar de entre 9, máximo 13. Sin embargo, hoy por hoy, estamos hablando de que hay entre 86 y 92 dueños, según mi última información. Entonces uno se pregunta ¿de dónde estos 92 dueños? Y es algo que solamente una auditoría podría demostrar si estos 92 dueños realmente tienen los papeles originales, reales y si no son adulterados o han sido parte de un proceso que tiene que ver con ilegalidades y corrupción”, cuestionó.

Además, respecto a cómo estas personas se hicieron dueños, Morón indicó que tiene que ver con las posibilidades que da un país a través de la corrupción, apuntando a que Derechos Reales, entidad que con un “simple levantamiento” topográfico ha entregado matrícula, según indicó.

“Estamos hablando de procesos en la justicia que han favorecido a personas que efectivamente no tienen dueños. Se hacen superposiciones, es como en el caso Mutualista, alguien que nunca fue dueño de ese lugar dice que tiene los papeles, pero trae los papeles de otro lugar de la ciudad”, dijo.

Así también, Morón explicó que las personas que se hacen dueños de estos predios, reciben ayuda de diferentes instituciones como el gobierno municipal o la justicia y logran hacerse dueños de algo que nunca fueron. “Entonces, básicamente en el Cordón Ecológico hay 70 Mutualistas, para hacerlo sencillo. Y hay mucha gente que ha comprado de buena fe justo a personas que han hecho estos movimientos”.

ES PRECISO REALIZAR UNA AUDITORÍA

Para aclarar toda esta situación, Morón señala que solo una auditoría podrá revisar a profundidad toda la documentación de cada uno de los presuntos propietarios. Además, expresó su preocupación de que hay personas que han comprado un espacio con una mirada comercial, cuando en el Cordón Ecológico no se puede ni dormir, por los riesgos que conlleva.

Sumado a esto, Morón señaló que el alcalde Jhonny Fernández ha observado el proyecto de ley que pide realizar una auditoría al lugar, develando según su opinión, que el burgomaestre “quiere evitar” que se lleva a cabo esta tarea.

“Esta es su manera de decir que está en una complicidad con todos los negociados que están sucediendo ahí adentro. ¿Por qué no quisiera el alcalde de la ciudad, que ya anunció una auditoría, de pronto no querer hacerla durante cuatro años y ahora evitar que se haga? Porque al observarla, además observarlo con cosas que son absurdas, demuestra de que no la quiere”, afirmó.

Por último, Morón ratificó la importancia del Cordón Ecológico, señalando que es una obra de ingeniería civil que busca hacer frente a las inundaciones, como la ocurrida el año 83. Alertando que al talar 10 hectáreas del sitio, se deja en una vulnerabilidad a todo el pueblo cruceño.

“Ya no van a ser 900 vidas si se entra y no resiste el Cordón. Van a ser miles de miles y no va a ser 3.000 personas que se van a quedar o 3.000 familias que se van a tener que mudar. Estamos hablando de un desastre gigantesco”, concluyó.