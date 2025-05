Secretario general de federación Mamoré Bulo Bulo dice se mantiene el apoyo a Morales como candidato

Dieter Mendoza asegura que el apoyo a Rodríguez fue a título personal de algunos dirigentes. Dijo que las bases pidieron explicaciones y sanciones.

El dirigente de la Federación Mamoré Bulo Bulo (Cochabamba), Dieter Mendoza. Foto: RKC

“La decisión de la Federación Mamoré-Bulo Bulo es, tanto en congresos ampliados y extraordinarios, la decisión es unánime, certificar y mantener la unidad de la Federación Mamoré-Bulo Bulo en el candidato Evo Morales. Asimismo, se ha llevado congresos de las mujeres de la Federación Mamoré-Bulo Bulo con todos los delegados de base, donde ratifican que el único candidato es Evo Morales”, declaró Mendoza a radio Panamericana.

Apoyo a Rodríguez

Este martes, dirigentes de la federación se desmarcaron de la línea de Morales y expresaron su apoyo a Andrónico Rodríguez.

En conferencia de prensa, representantes de la federación, encabezados por Eusebio Zárate, expresaron su respaldo a la candidatura del senador.

“Queremos expresar que nuestros hermanos de base, los dirigentes de centrales, brindan su apoyo, su respaldo contundente hacia nuestro hermano Andrónico en todas las decisiones que vaya a tomar, por el bien de nuestro país de nosotros mismos y de las futuras generaciones que se den”, afirmó otro de los dirigentes.

Dirigente dice que Rodríguez instruyó apoyarlo

Mendoza remarcó este miércoles que esas declaraciones no reflejan la postura oficial de la entidad y que “son declaraciones personales bajo instrucción del mismo compañero Andrónico Rodríguez”.

Aseguró que el legislador, quien oficializó su candidatura el fin de semana, se reunió el lunes con dirigentes y les instruyó emitir esas expresiones de apoyo.

“Ellos se han reunido el día de las declaraciones, un día antes, en un hotel a horas de la noche con un grupo de personas donde ha llegado Andrónico Rodríguez y ha instruido que salgan con este tipo de declaraciones a nombre de la federación. Certificamos que esas declaraciones son bajo instrucción de Andrónico Rodríguez y algunas personas”, detalló.

Las bases solicitaron sanciones, dice el secretario general

Mendoza indicó que, ante esa situación, las bases solicitaron sanciones para quienes respaldaron públicamente a Rodríguez.

“En este momento, las bases están exigiendo sanciones para estas personas quienes han salido de manera personal y no haciendo contra la decisión de la Federación. Por lo tanto, los próximos días se van a dar diferentes reuniones y ampliados para tomar determinaciones y aclarar esta situación”, indicó.

Además, anunció que se convocará a Rodríguez para que aclare sus declaraciones al aceptar su candidatura presidencial.

“Están exigiendo a las bases que de manera obligatoria tenga presente al compañero Andrónico para aclarar sus declaraciones que han emitido contrarias a las decisiones orgánicas. Ahí tenemos nosotros determinaciones juntamente con las bases de manera disciplinada en la central y aquello están exigiendo los compañeros de base que convoquemos en los próximos días de manera abierta bajo documento al compañero Andrónico y tomar decisiones”, aseveró Mendoza.

Evista afirma que se pronunciaron directivas, no la federación

El diputado del ala evista Daniel Rojas sostuvo que el pronunciamiento de apoyo a Rodríguez provino de una directiva y no de toda la federación.

“Quienes se han pronunciado han sido directivas de parte del secretario de relaciones de una federación, que no es el secretario general. Entonces, no mal informemos y esta mañana ha sido el madamas de la federación desmintiendo. Nuestros hermanos de las seis federaciones están más unidos que nunca y personas minúsculas no van a quebrantar la unidad”, indicó ante los medios de comunicación.

En tanto, el diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, opinó: “Es difícil decir que Morales va a perder el control cuando se tiene una zona que se ha caracterizado por una republiqueta, puede haber gente disidente, pero el control lo tiene el narcotráfico y la gente que está en esos lugares actuando al margen de la ley”.