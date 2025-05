Senador Loza responde y ratifica que Andrónico es “candidato fabricado” por Claure y García Linera

Ante el plazo de 24 horas otorgado por Andrónico Rodríguez para que se le demuestren con pruebas sus supuestos vínculos con la derecha, el imperio y una presunta traición al movimiento cocalero del Chapare, el senador Leonardo Loza salió a responder en representación de Evo Morales y ratificó que Rodríguez es un “candidato fabricado” por el exvicepresidente Álvaro García Linera y el empresario Marcelo Claure.

Fuente: Erbol

Loza aseguró que el ultimátum lanzado por Rodríguez es una muestra de que está “nervioso y muy asustado”, tras cinco años de gestión al frente de la presidencia del Senado sin, según dijo, “haber hecho nada por el país” ni haber logrado “ordenar siquiera a sus funcionarios”.

El legislador cocalero cuestionó que Rodríguez haya decidido ser candidato “de la derecha”, haciendo caso a sugerencias de Jorge Tuto Quiroga para apartarse de Evo Morales. “Es un candidato fabricado por Álvaro García Linera y el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, una transnacional”, afirmó.

Loza también reprochó que Rodríguez haya “traicionado al Trópico de Cochabamba” y lo instó a aclarar la situación de su jefe de campaña, Mario Cronenbold. “Debería dar orden a su (Mario) Cronenbold para aclarar en qué caso está involucrado. ¿Por qué lo ha destituido? Debería explicar eso al pueblo boliviano”, dijo.

Asimismo, desafió a Rodríguez a exigir cuentas a su exdirector jurídico, Israel Quino, en un plazo similar. “Debería dar 24 horas a su exdirector jurídico para que responda por sus casos legales”, indicó.

El senador reiteró que todos estos hechos “son públicos y no necesitan pruebas”. En ese sentido, afirmó: “Claure le dijo que sea candidato; Quiroga le dijo que sea candidato, es público. Lamento que el hermano Andrónico no reflexione, no recapacite, y que, con soberbia, venga a decirnos que nos da 24 horas para demostrar algo que el país ya conoce”.

Finalmente, Loza aseguró que, en las listas de candidatos a diputados y senadores por Santa Cruz, promovidas por Rodríguez, “hay gente de Creemos y de la ultraderecha”. Y remató: “¿Qué más quiere? Si todo es público”.

Este domingo Rodríguez, precandidato presidencial por el Movimiento del Tercer Sistema (MTS), desafió a sus detractores a presentar pruebas objetivas que sustenten esas afirmaciones. “Si demuestran con videos, documentos, audios o grabaciones que soy de la derecha, del imperio y del arcismo, yo renuncio a la dirigencia, al Senado y a toda aspiración”, afirmó en un mensaje difundido en sus redes sociales. En caso contrario, pidió que cesen los ataques y se sumen a su proyecto político, que —según dijo— busca también “cuidar el legado político de Evo Morales”.