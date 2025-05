“Si no hay garantías, mejor es irse a casa”, vocal Vargas no descarta su renuncia al TSE

La proliferación de recursos legales pone en riesgo el cumplimiento del calendario electoral. Vargas criticó la falta de compromiso de otros órganos del Estado, y exigió un respaldo claro del Órgano Legislativo.

Por Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

En medio de la creciente tensión por las acciones legales que amenazan la realización de las elecciones generales en Bolivia, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, no descartó su renuncia si no se garantizan las condiciones mínimas de integridad y paz social para llevar adelante el proceso electoral.

“Si no hay las garantías necesarias para poder ejecutar un proceso electoral, mejor es irse a su casa”, afirmó Vargas durante un pronunciamiento ante la prensa. El vocal, visiblemente preocupado, recalcó que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero admitió que está analizando seriamente la posibilidad de dejar su cargo.

Consultado sobre si se trata de una decisión personal o institucional, Vargas fue enfático: “Yo no puedo hablar por los demás vocales, yo hablo por mí”, y agregó que “no se descarta ninguna renuncia” en caso de que las condiciones actuales no mejoren.

El vocal del TSE explicó que las garantías a las que se refiere incluyen la paz social y la no interferencia en el trabajo del Tribunal Electoral, pilares que, a su juicio, no están completamente asegurados en el escenario actual. “Si no hay condiciones de integridad del proceso electoral, pues no hay condiciones para poder trabajar”, insistió.

Vargas también criticó la falta de compromiso de otros órganos del Estado, y exigió un respaldo claro del Órgano Legislativo, Judicial y del Tribunal Constitucional. “Tiene que haber un compromiso de todos los órganos del Estado. Es fundamental para la democracia”, expresó, recordando que leyes clave presentadas en enero aún no han sido tratadas de forma oportuna ni adecuada.

“El diálogo es fundamental e importante”, puntualizó. Además hizo un llamado urgente a las autoridades para resolver los conflictos institucionales y legales que amenazan con socavar el calendario electoral.

En ese contexto, el vocal reiteró que aún espera una resolución favorable a las acciones de defensa planteadas por el TSE, pero advirtió que, sin condiciones mínimas, la democracia no puede sostenerse solo con buenas intenciones.