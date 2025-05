Si venís a la Feria del Libro…

No me busqués en el pabellón más lleno.

No me busqués entre las grandes editoriales.

No me busqués entre los escritores más “conocidos”

No me busqués en la guía escrita de la feria.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No me busqués entre los escritores más entrevistados.

No.

No me vas a pillár ahí.

Búscame el pabellón donde entra la menor cantidad de gente.

Búscame en el pabellón peor iluminado

Búscame en el pabellón donde los periodistas no entran.

Búscame en el pabellón de los escritores independientes.

¿Quienes son esos?

Los escritores independientes, son los escritores que dependen de las ventas de sus libros. Nosotros no somos parte de ninguna editorial. Nosotros escribimos, hacemos imprimir, buscamos como vender y ninguna institución estatal nos auspicia. No pagamos comisiones, ni regalamos mochilas o computadoras a los maestros que piden nuestras obras.

Somos los escritores libres, sin compromisos comerciales, libres de escribir, hablar y actuar según nuestras conciencias. Somos los escritores que no les caemos bien a los escritores “niquelados” y casi siempre somos ninguneados. Solo tenemos el respeto de la gente que nos lee, nos apoya y nos sigue.

Somos más de cien, solo en Santa Cruz. Somos los escritores que nunca entrevistan en las grandes redes televisivas.

Pero…

En contrapartida:

Entre los escritores “michis” como nosotros, hallarás libros pensados para hacer pensar.

Ahí, en ese gallinero estaré yo.

Verás un mini stand llamado Ruperto, con un letrero chueco donde se lee: EL ESCRIBIDOR. (El mismo de la foto)

– Ahí encontrarás mis libros:

Papá el cojudo, Cinthia mi amor, ¿Y ahora?, El Príncipe feo, El profe Tibibi, las Crónicas del Escribidor y Guía para Padres ocupados.

– También hallarás el libro de Historia de la música cruceña de Armando Terceros, el libro de historia Cruceña de German Carrasco, el libro con La Historia del Tío Morocua y además…

– Hallarás 500 becas para el Seminario “Liderazgo CRUCEÑO e Historia de Santa Cruz”

Bueno.

El chiverío comienza el 04 de junio y se extiende hasta el 15 del mismo mes.

Si me pillan, los espero.

A mi lado estará un viejo loco, un gran escritor llamado Ramiro Jordan, un viejo hermoso tamaño ducha que tiene maravillosos libros escritos.

Listo.

Creo que es todo.

El Escribidor

Pd/

Ya pagué mi inscripción hace más de un mes.

Solo espero que no me salgan a última hora en que estoy fuera, porque supuestamente “ya no hay espacio”, tal como hicieron el pasado año.