Sorpresa en Europa: quién es Nicusor Dan, el genio matemático que ganó las presidenciales en Rumania tras descontar 20 puntos en dos semanas

Nicusor Dan, un académico discreto y activista anticorrupción, fue elegido ayer presidente de Rumania. Derrotó al favorito de la ultraderecha, George Simion, en una contienda marcada por la

polarización, las sospechas de injerencia extranjera y el hartazgo ciudadano.

Lo que comenzó como una carrera cuesta arriba para Dan —quien obtuvo apenas el 20% de los votos en la primera vuelta— culminó con una victoria clara del 54% en el balotaje del 18 de mayo. Su historia, su perfil técnico y su mensaje europeísta contrastaron con la retórica incendiaria de Simion y captaron el respaldo de un electorado decidido a frenar el avance del extremismo.

Del aula a la presidencia

Nacido hace 55 años en Făgăraș, en el corazón de Transilvania, Dan se destacó desde joven como un prodigio de las matemáticas. Ganó dos veces la Olimpiada Internacional de Matemática y se doctoró en la École Normale Supérieure de París. Según detalla France 24, a su regreso a Rumania en los años noventa, se integró al Instituto de Matemáticas de la Academia Rumana y comenzó un activismo ciudadano centrado en la protección del patrimonio urbano y la denuncia de la corrupción inmobiliaria en Bucarest.

En 2015 fundó la asociación “Unión Salvar Bucarest”, que en poco tiempo dio lugar al partido Unión Salvar Rumania (USR), una fuerza reformista que sorprendió al ingresar al Parlamento en 2016 como tercera opción nacional.

En 2017, abandonó su partido luego de que la bancada apoyara una reforma constitucional para definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Dan se opuso a que el partido tomara posición institucional sobre ese tema, argumentando que debía centrarse en la lucha contra la corrupción y no en los debates culturales. Esa neutralidad le valió críticas de ambas partes: para los progresistas fue una evasión, para los conservadores, una traición.

Es que aunque Dan es percibido como un político moderado y pragmático, sus posturas en temas sociales generan debate tanto en sectores progresistas como conservadores.

Respecto al aborto, manifestó una postura pro derechos, defendiendo la legislación actual que lo permite, pese a la fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa Rumana y el ambiente social conservador. Aunque no ha hecho bandera política de este tema, ha expresado que las mujeres deben tener la libertad de decidir y que el Estado no debe imponer restricciones que afecten sus derechos individuales.

La participación ciudadana en estas elecciones alcanzó el 65%, la más alta en 25 años (Reuters)

Estas posiciones lo ubican en un punto intermedio: no milita activamente en causas progresistas, pero tampoco respalda medidas regresivas promovidas por la ultraderecha. En un país polarizado, su perfil técnico y reservado le ha permitido atraer tanto a votantes moderados como a sectores progresistas que ven en él un mal menor frente al autoritarismo.

Desde 2017, entonces, actúa como independiente, aunque siempre con una línea clara: lucha contra la corrupción, eficiencia administrativa y europeísmo pragmático.

Reservado, alejado del carisma tradicional y con escasa actividad en redes, se esforzó por mostrarse más cercano en esta campaña: compartió imágenes con su pareja, Mirabela Grădinaru, y sus dos hijos, y difundió sus logros como alcalde de Bucarest, donde logró estabilizar las finanzas municipales, modernizar la calefacción urbana y recuperar instalaciones deportivas.

Dan, defensor del europeísmo, enfrenta el desafío de liderar un país polarizado (Reuters)

El pulso con la ultraderecha: Simion, TikTok y la narrativa del fraude

En la segunda vuelta del 18 de mayo, enfrentó a George Simion, líder de la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR). Simion, de 38 años, ex hooligan conocido por sus arrebatos, había ganado la primera vuelta con más del 40% de los votos y parecía encaminado a la presidencia. Su discurso nacionalista, euroescéptico y cargado de teorías conspirativas —incluyendo denuncias sin pruebas de injerencia extranjera— encontró eco en sectores rurales y conservadores.

Simion apeló a una estrategia mediática intensa, dominando plataformas como TikTok con mensajes simples y virales. Dan, en cambio, respondió con serenidad, centrando su campaña en hechos concretos y resultados de gestión. En la recta final, Simion acusó fraude electoral y convocó protestas callejeras. Sin embargo, no logró sostener sus alegatos ni impedir la derrota.

La participación ciudadana, que alcanzó el 65%, fue la más alta en 25 años, según informó AFP. Muchos rumanos vieron esta elección como un referéndum sobre el rumbo del país: entre una visión europeísta y democrática, y un salto hacia el aislamiento nacionalista.

El desafío del poder: reformas, polarización y equilibrio geopolítico

Rumania cerró 2024 con un déficit presupuestario récord del 9,3% del PIB (Reuters)

“Aunque los rumanos dejaron claro con su voto que son europeos, el mandato de Dan seguirá siendo increíblemente difícil”, advirtió Victoria Olari, experta del Atlantic Council.

Pese a su victoria contundente, hereda un país profundamente dividido y con enormes desafíos estructurales. El primero será formar un gobierno estable: deberá designar un primer ministro y articular una coalición proeuropea en un Parlamento fragmentado, donde la ultraderecha ocupa un tercio de los escaños.

En lo económico, el panorama es crítico. Según detalla Reuters, Rumania cerró 2024 con el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea, del 9,3 % del PIB. Dan deberá estabilizar las finanzas sin desatar una crisis social, mientras intenta impulsar inversiones y mantener el respaldo a Ucrania.

“Para tener éxito a largo plazo, tendrá que hacer frente a las causas profundas del descontento que no se han abordado”, dice Anca -como la pobreza, la corrupción y la desconfianza en las instituciones del Estado- “que dieron oxígeno a los partidos de extrema derecha en primer lugar y llevaron a Rumanía al borde del desastre”.

La preferencia de los rumanos por un outsider no se tradujo en en la elección de un nacionalista o un incendiario antieuropeo, “en su lugar, los votantes eligieron a un matemático que hizo una campaña proeuropea, pro OTAN y pro Ucrania”, explicó Daniel Fried, ex Subsecretario de Estado para Europa de EEUU, en la “reacción rápida” del think tank nortamericano.

Dan hereda un Parlamento fragmentado donde la ultraderecha ocupa un tercio de los escaños (Reuters)

Así, en el plano internacional, se espera que mantenga la línea actual: apoyo a la OTAN, defensa de la integración europea y cooperación con Ucrania. Bucarest ya alberga un centro de entrenamiento para pilotos ucranianos y ha donado sistemas de defensa, como los Patriot.

Pero el desafío más profundo es restaurar la confianza ciudadana. Deberá enfrentar la corrupción endémica, la precariedad del Estado y la desinformación digital que alimenta el extremismo. Su estilo sobrio y su reputación de integridad le dan credibilidad, pero necesitará resultados rápidos y alianzas sólidas para gobernar con eficacia.

Su victoria expresa el deseo de millones de ciudadanos por una Rumania más honesta, europea y funcional. Pero el capital simbólico que hoy lo acompaña puede desvanecerse rápidamente si no logra traducir su discurso anticorrupción en reformas concretas. En un contexto de alta tensión regional y desgaste institucional, Nicusor Dan tendrá que demostrar que los matemáticos también saben gobernar.