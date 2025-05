TCP: Desboca la Constitución y la democracia

¿Qué ocurre en Bolivia?, en lugar de evitar fines no deseados como la deformación de los derechos, desbocar la Constitución y la democracia, vulnerar el principio de independencia, criterio de imparcialidad y cerrar el episodio de constituyentes de facto, se persigue con comunicado desde el TCP instruir a las salas constitucionales y jueces de garantías de todo el país (23-05-25) a «resolver» de forma «inmediata» los recursos y acciones Jurídicas vinculadas a evitar la participación de partidos y alianzas en el proceso electoral de 17 de agosto.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP trucho de 5 magistrados) con el agua bendita de 4 legítimos posesionados en enero de 2025, ha determinado que ninguno de los recursos judiciales contra siglas de organizaciones políticas debe alterar o modificar el calendario electoral, no revisar etapas ya superadas, así aseveró el presidente del TCP en situación de ilegítimo, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

¿Cómo se puede preservar la Constitución y la democracia y garantizar las elecciones generales si los magistrados se expresan mediante un «simple comunicado», que bajo el contenido de la Constitución, sólo son vinculantes y obligatorias las decisiones que emitan las salas especiales y la sala plena del TCP, que tengan el carácter de: ¿Resoluciones, Sentencias, Opiniones Constitucionales y Autos constitucionales? Cualquier otra decisión diferente a la prevista en el artículo 203 de la CPE y 10 del Código Procesal Constitucional no tendrá efectos jurídicos, en caso de incumplimientos por tribunales de garantías. No pasará de ser papel mojado que desboca la Constitución y la democracia.

Es cierto, que existen dos acciones de garantías por decidir: la Sala Constitucional de Trinidad el lunes 26 de mayo resolverá la acción de cumplimiento presentada por Peter Erlwein Beckhauser, contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que argumenta que no cumplió con la elección legal de su directiva, y la Sala Cuarta Constitucional de La Paz decidirá el martes la acción de amparo interpuesta por Maciel Terrazas contra Felix Patzy y el candidato de la Alianza Popular Andrónico Rodríguez con argumentos similares al primero. En ambas acciones se juega si Andrónico corre en las elecciones generales o se queda fuera del proceso, como su mentor, que amenaza con movilizaciones en el país, probablemente para generar algún espacio de privilegio que garantice su impunidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estamos ante magistrados muy activos y dinámicos, pero sin control del ciudadano, bastará con recordar el Comunicado emitido por el TCP de 12 de noviembre de 2019 que basándose en la Declaración Constitucional 003/2001 establecía que ante un problema de vacío de poder la sucesión se activaba ipso facto, de manera inmediata. Siendo reconocida la sucesión Constitucional de Jeanine Añez como presidenta Constitucional interina de la República de Bolivia; que fue ratificado con la Declaración Constitucional 001/2020 que declaró Constitucional la prórroga de mandato presidencial, de legisladores y autoridades electas subnacionales; sin embargo, fueron los mismos magistrados autoprorrogados del TCP Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia entre otros, los que desconocieron lo que hicieron con la mano borrando con el codo. Por ello, lo que se comprometen con comunicados y además adelantando criterios en la pretensión son distracciones burdas nada creíbles, porque responden al ejecutivo e hilan tan fino con colores del arcoíris dejando absortos a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los legisladores del ala arcista que se esfuerzan por aprobar la preclusión vinculante para el TSE y todos los órganos del Estado, cancelando el derecho a la revisión que tiene todo ciudadano. La línea, con ese proyecto de ley de preclusión puede derivar en que la Resolución de Sala Plena de inhabilitación de candidatos, Senadores y Diputados, y la Resolución que declare ganador de las elecciones generales al menos votado que no aparece en las encuestas, sea la que corone el fraude en el trono de la Casa Grande.

Si bien este hallazgo pudiera encontrarse interconectando presagios y acciones referente a las elecciones parciales para magistrados y que fue nomas organizadas y ejecutado por el TSE el 15 de diciembre, no obstante que meses antes el presidente Oscar Hassenteufel dijo, aunque sea que me encarcelen, pero las elecciones deben ser generales y no parciales; al extremo de pedir la desaparición del TCP; lo llamativo e incoherente y nada apegado a la Constitución, es el proyecto de ley presentado por la Sala Plena del TSE ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la inclusión del presidente y vocales del Órgano Electoral Plurinacional en la Ley de Juicio de Responsabilidades 044, que de aprobarse y sancionarse en las cámaras sería inconstitucional, puesto que el artículo 160 numeral 6 de la CPE no los incluye. El texto del artículo establece: «Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: «Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley». Por tanto, si bien es cierto que todos los órganos del Estado tienen igual jerarquía y la organización del Estado está fundamentada en principios de independencia, separación, coordinación y cooperación, la omisión del Constituyente sólo podrá salvarse por iniciativa popular, con la firma al menos del 20% del electorado o por la ALP mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y su aprobación mediante referéndum.

No es difícil concluir, que lo que vemos en nuestro país con la hegemonía de poderes y la eclosión de un modelo fracasado con demandas, decretos supremos y medidas que no resuelven la pobreza del pueblo que ha alcanzado al 44% y la extrema que crece al 17,5% según la Fundación Milenio, no se vislumbra cauces de expresión y solución al hambre de las familias bolivianas, liberar la exportación para que ingresen dólares y priorizar la provisión regular de combustible para el transporte permanente de productos alimenticios a todo el país.

Habrá más indignación si los burócratas reciben alimentos por quintales, cupos de gasolina y diésel asegurados, medicamentos garantizados, viáticos por lo mal o bien que hacen, fortunas mal habidas, propiedades agrarias en nivel ministerial, y amenazas de tumbarse entre autores de la crisis; y, en esa champa guerra el malestar seguirá en ascenso, hasta poner en jaque al desgobierno insensible y mentiroso.

El historiador italiano Enzo Traverso dice: «Intentamos conjurar lo peor, defender las conquistas del pasado, preservar una democracia que día a día se vacía un poco más de sustancia. Y, sin embargo, sabemos que la olla hierve y que la tapa va a saltar». El optimismo es unidad de las organizaciones con valores democráticos que se convierten en fermento de concordia para el país y la humanidad. Habrá grandes cambios, pero hay que prepararse para ello, pateando el tablero, con el control del voto igualitario en las urnas, impidiendo la reproducción del MAS IPSP y la destitución de los autoprorrogados con juicio de responsabilidades.

Pedro Gareca Perales