TikTok pide a sus empleados que teletrabajen: La empresa va a darles una mala noticia y prefiere por mail que a la cara

TikTok ha ordenador al personal de comercio electrónico estadounidense que trabaje desde casa y que esperasen, también, recibir correos electrónicos donde se les informaría de «decisiones difíciles». Los grandes medios conocedores del tema, están convencidos de que el objetivo es despedir a empleados.

No es de extrañar estos presagios en medios de los constantes despidos masivos y también porque la empresa, de propiedad china, está considerando maneras de «crear un modelo operativo más eficiente», según declaró Mu Qing en un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg News. Este hombre asumió el control de TikTok Shop en el país americano el pasado mes.

Esa carta advierte a los trabajadores que prevean «cambios operativos y de personal en el centro de operaciones de comercio electrónico de Estados Unidos y en los equipos de cuentas globales «a partir de la madrugada del miércoles» (que, con la diferencia horaria coincide con la mañana del jueves en España).

Así es la carta del CEO

“Agradecemos la paciencia y comprensión de todos mientras abordamos estas difíciles conversaciones”, adelantaba esa primera comunicación. El directivo comenzó su mail explicando: «Durante el último mes, he aprovechado la oportunidad para aprender y evaluar la mejor manera de apoyar a las empresas estadounidenses para que aprovechen las oportunidades y los desafíos que se nos presentan«.

Afirma que, tras analizar cómo crear modelos operativos más eficientes para el crecimiento del equipo ahora va a comunicar «los cambios organizativos y de personal a los equipos de operaciones de comercio electrónico en Estados Unidos, al centro de operaciones y a los equipos de cuentas clave globales».

Explica que las informaciones sobre esas decisiones se enviarán al correo electrónico empresarial e irá seguido de la comunicación con el equipo de recursos humanos. «Para facilitar estas conversaciones, se recomienda que trabajen de forma remota el miércoles 21 de mayo. Agradecemos la paciencia y la comprensión de todos mientras abordamos estas difíciles conversaciones», concluye el CEO.

Técnicas para no despedir a la cara

Esta historia nos lleva a recordar los despidos realizados por una muy conocida marca de automóviles. Stellantis, la empresa matriz de Jeep, Ram, Chrysler y Dodge, protagonizó el pasado año uno de esos despidos masivos polémicos.

Concretamente, la fábrica de automóviles avisó a 400 trabajadores que debían quedarse al día siguiente en casa porque había una reunión muy importante a la que debían acudir online y era para anunciar sus despidos por videollamada y no a la cara.

En 2023 Google protagonizó un despido muy poco directo: miles de empleados veía que, desde las 3 de la madrugada de un día, su acceso a sus sistemas de Google estaba desactivado. No se sabe si las 12.000 personas han sido despedidas de esta forma, pero sí muchas que compartieron sus historias en redes sociales como LinkedIn.

Como mucha gente no recibió notificación oficial de su despido. Una empleada relató que pasó horas al teléfono con el departamento de informática pensando que había que reiniciar algo en su ordenador, ya que no se imaginaba (y parece ser que miembros del departamento de informática tampoco) que la forma de entender que ya no estaba en la plantilla era con este bloqueo sin previo aviso.