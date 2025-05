Transporte analiza cercar la plaza Murillo por falta de combustible

Los transportistas ya no ven eficientes los bloqueos en las carreteras y exigen respuestas inmediatas al presidente Luis Arce.

Por Daniel Zenteno

Foto: Archivo.

Fuente: La Razón.

Debido a la falta de combustible en el departamento de La Paz, el sector transportista cambiará las medidas de presión y se analiza cercar la plaza Murillo y el Palacio de Gobierno donde se encuentra el presidente Luis Arce para exigir un abastecimiento regular de gasolina y diésel.

“La molestia ya existe. Han solicitado nuestros compañeros interprovinciales ya no hacer un bloqueo (…), directamente quieren cercar el palacio central donde está el presidente Lucho (Arce) porque quien va a poner solución no van a ser los ministros, tiene que poner solución el presidente Lucho”, indicó Limbert Tancara, dirigente de la Asociación de Transporte Libre de La Paz.

Combustible

De acuerdo con Tancara, los transportistas querían iniciar medidas de presión contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero se logró que desistan de esta postura para analizar una protesta más contundente.

En criterio del dirigente, el sector transportista no es tomado en cuenta por parte del Gobierno, el cual parece tener un trato preferencial para sectores como el agropecuario y el minero.

“Parece que no estamos tomados en cuenta, no estamos dentro de la prioridad del gobierno central; es por eso que no se pone solución”, fustigó Tancara.

El representante de los transportistas recordó que el problema del desabastecimiento persiste desde el año pasado y únicamente se dan soluciones al corto plazo, pero el problema de fondo se mantiene y los más perjudicados son los choferes de provincia.

Tancara explicó que si incluso en la urbe central y en las estaciones de servicio se evidencian filas interminables de vehículos, la situación en zonas alejadas es mucho más preocupante.

Por ello, el sector analizará realizar medidas de presión más fuertes, como el cercado al Palacio de Gobierno, para que las autoridades finalmente entiendan la realidad de los transportistas y den respuesta a sus demandas.

El sector del transporte propone que la subvención de combustibles para sectores como el agro y el minero debería suspenderse, pues éstos mostraron tener grandes ingresos económicos, a diferencia de los conductores.

De acuerdo con Tancara, el cercado a la plaza Murillo se analizará estos días si es que el desabastecimiento de combustibles se mantiene.