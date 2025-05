Tras decisión del TCP, evistas reiteran que no tienen «plan B» e inscribirán a Evo para las elecciones

“El hermano Evo Morales confirmó que va a estar presente en la marcha (del viernes) y vamos a inscribirlo», aseguró el abogado de los evistas, Wilfredo Chávez.

Fuente: ANF

La Paz.– La facción evista, a la cabeza del abogado Wilfredo Chávez, reiteró este miércoles que no tienen un “plan B” para las elecciones generales y ratificó que marcharan el viernes hasta las instalaciones del Órgano Electoral Plurinacional para inscribir a Evo Morales.

“No hay plan B, no hay plan B (para Evo Pueblo). Lo que tenemos que decir es, no sé si por vergüenza, lástima o risa, que ha salido por una puerta trasera el ministro de Justicia (César Siles) del Tribunal Constitucional. ¿Qué hacía el Ministro de Justicia (en el TCP), no es eso injerencia acaso? Todo esto mediático, jurídicamente Evo está habilitado”, reiteró Chávez.

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvieron que la Sentencia Constitucional 007/2025 que establece y reafirma que un ciudadano no puede ser reelecto más de una vez, ya sea en periodos continuos o discontinuos, está subsanada.

“Los nueve magistrados, de manera unánime, decidimos resolver un tema que ha sido motivo de disputa política en los últimos años y que debía resolverse en pleno estricto apego a los principios de la Constitución Política del Estado. Es en ese sentido y tomando en cuenta que la Sala Plena ha dispuesto una resolución que marcará en la historia de nuestro país”, dijo el presidente prorrogado del TCP, Gonzalo Hurtado, antes de hacer conocer la sentencia.

Poco antes, los abogados de Evo Morales sostuvieron que cualquier decisión de los denominados autoprorrogados les tiene sin cuidado y el viernes 16 de mayo marcharán para inscribir al expresidente, porque constitucionalmente estaría habilitado.

“El MAS ha quedado en manos de unos delincuentes. El hermano Evo Morales confirmó que va a estar presente en la marcha (del viernes) y vamos a inscribirlo. Un Órgano Electoral dual, sin ninguna personalidad que hace lo que le dicen como un perro faldero. Siéntate, y se sienta; párate, y se para; échate, y da vueltitas, y así hace para el Gobierno. El Tribunal ha perdido toda autoridad”, aseguró Chávez.

Además, los evistas descartaron unificar votos con el MAS y con Andrónico Rodríguez, quien también es candidato de la izquierda.