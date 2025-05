TSE advierte con inhabilitar a candidatos que utilicen bienes del Estado

El órgano electoral hará conocer la lista de candidatos habilitados a presidente, vicepresidente, senadores y diputados el 6 de junio después de concluir el plazo de inscripción el 19 de este mes y posterior revisión si cumplieron con los requisitos estipulados.

David Maygua

Fuente: El Deber

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé la inhabilitación a los candidatos que utilicen bienes del Estado en la campaña para las elecciones generales del 17 de agosto.

«Si el gobernador y alcalde se postulan o cualquier funcionario público incumple la norma, el órgano electoral va hacer cumplir la norma», advirtió el vocal Gustavo Ávila.

La sanción también incluye al presidente Luis Arce, que pretende ir a la reelección en los comicios.

Ávila indicó que al margen de la inhabilitación, los candidatos infractores pueden recibir una sanción pecuniaria (pago de un monto de dinero) o sentencia de cárcel a ser determinada por los jueces electorales en materia penal.

«Como órgano electoral solo podemos inhabilitar a los candidatos que estén en carrera electoral», afirmó el vocal.

A su criterio, si uno es funcionario público y se postula en las elecciones generales, debe tomar su recaudo al respecto porque el Tribunal Supremo Electoral aplicará la inhabilitación si incumple con la normativa.

El vocal también volvió a referirse sobre la sentencia constitucional del 2021, que establece que todos los funcionarios electos mediante voto no están obligados a renunciar al cargo si se postulan.

«Se dio a entender que nosotros queremos que no renuncien y no es así porque esa sentencia fue aprobada hace 4 años. Personalmente no es correcto, pero existe la sentencia que tenemos que cumplir, ahora una vez que los candidatos se inscriban y sean habilitados están obligados a cumplir la norma en sentido de que no pueden utilizar los recursos y bienes del Estado», señaló Ávila.

Fuente: El Deber