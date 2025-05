TSE apelará a mecanismos de seguridad ante amenaza evista de frenar elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) apelará a los mecanismos constitucionales de seguridad para garantizar su trabajo y la organización y realización de las elecciones del 17 de agosto ante la amenaza de seguidores de Evo Morales de truncar el proceso electoral si el expresidente es inhabilitado.

“Nosotros, de manera clara y contundente, tenemos un mandato constitucional y legal. Las elecciones se van a realizar el 17 de agosto en Bolivia y en los 32 países donde van a emitir (su voto) nuestros compatriotas, ése es el compromiso que tiene el Órgano Electoral y lo vamos a realizar. Si es necesario recurrir a instancias que la Constitución establece por el tema de seguridad, lo vamos a hacer”, afirmó el vocal del TSE, Gustavo Ávila, en conferencia de prensa.

Fue el dirigente Vicente Choque quien advirtió que en agosto no se realizarán las elecciones generales si el expresidente es habilitado por el Órgano Electoral. Precisamente, los evistas marcharán el 16 de mayo rumbo a La Paz para inscribir a Morales sin informar la sigla.

“Cuidado que intente especialmente el Órgano Electoral de querer buscar algún mecanismo sucio para tratar de inhabilitar. No vamos a permitir, estamos siendo muy claros: No se va a llevar las elecciones sin el candidato del pueblo. No busquen ni un mecanismo sucio, sabemos perfectamente que ustedes operan con el Gobierno y, recalco, una vez más, no va a haber elecciones sin nuestro candidato único que es nuestro hermano Evo Morales Ayma”, amenazó Choque.

Además de la marcha, el dirigente anunció que se harán vigilias en los tribunales electorales departamentales en espera de la habilitación de Morales, que, no obstante, está impedido de postular nuevamente a la presidencia por una sentencia constitucional, que sus seguidores rechazan.

Ávila replicó que el Órgano Electoral no trabaja “bajo presión” y que su “único mecanismo de guía es la Constitución y la ley”.

Insistió que el TSE recurrirá “seguramente a las instancias convocadas por la Constitución”, si alguna manifestación no respeta los derechos de la población.

“Vamos a demostrar, como lo hemos hecho hasta ahora, que nuestro único elemento de respaldo es la Constitución y la ley, y de esa manera vamos a responder a todas las y los ciudadanos, sean políticos o no”, enfatizó.

Sobre la anunciada marcha de los seguidores de Morales para inscribir su candidatura, Ávila explicó que cualquier organización política que tenga personería jurídica vigente y entregue los documentos mediante su delegado acreditado puede registrar las listas de ciudadanos que considere necesarios.

No obstante, aclaró que ello no significa la habilitación inmediata del postulante, sino que está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución y el 6 de junio se publicará la lista de habilitados e inhabilitados.