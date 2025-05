Un chicotazo en el agua…

Carlos federico Valverde Bravo

Permanece visible más tiempo… que la presencia policial en propiedades privadas legales, con propietarios, trabajadas, que han sido asaltadas por los delincuentes políticos que, se hacen llamar interculturales…

Dicho lo de arriba, sin ninguna pretensión intelectual, dejemos claro que la práctica tan “sui generis” (única en su género) de esta interculturalidad delincuencial-guerrillera, política, excluyente, masista-oficialista, no tiene explicación sociológica alguna porque, reitero, es una “construcción política” diseñada desde el poder, indefinida, que, en el caso boliviano, “sirve para todo el uso que se le quiera dar” desde el poder; difícilmente eso se dé con un masismo en la oposición sin caer en las definiciones clásicasde guerrillerismo, narcotráfico-seudo ideológico o,delincuencia común. Lo que ocurre con el término intercultural en Bolivia dista mucho del uso y práctica cotidiana universal, entendámoslo y que quede claro: no es un asunto autóctono y propio de la interculturalidad de la “bolivianidad”; lo intercultural asaltante y delincuencial de las tierras del oriente, no es parte de la cultura de diálogo y resolución de conflictos en ninguna parte del mundo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para cerrar lo teórico, en este caso tan necesario,lo “intercultural” boliviano, en la práctica, responde a un plan político, del tiempo “constituyente” del Siglo XXI, en el comienzo del periodo de Evo Morales y los experimentos sociológicos y seudo científicos de García Linera y otros, “interculturales europeos” muy bien financiados que, redactaron la base o esqueleto de la CPE, por allá, por el 2008-2009. El objetivo era y fue político y, no tiene nada que ver con la idea y práctica universal de la interculturalidad entendida como la interacción, cooperación y colaboración entre culturas de un modo horizontal, donde ninguno es más que otro, que permita o posibilite mejores resultados que los que podrían lograrse individualmente. Baste leer este texto: “Los aimaras, quechuas, guaranís y toda las naciones originarias somos milenarios, herederos de esta tierra, hombres fuertes, revolucionarios y rebeldes, que lucharon contra la colonia española y la derecha racista hasta hoy en día”; esto encabeza el sitio web de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia; ese es un manifiesto político al que pueden tener derecho, como evidentemente lo tienen, pero no tiene quever con lo intercultural en sí mismo (https://www.facebook.com/…/Confederaci%C3%B3n…/…); es claro que ahí no hay cooperación ni nada que se le parezca y que tiene una definida construcción política e ideológica. Nada raro que la idea del “buen salvaje’, referido a la relación “perniciosa” entre los pueblos “civilizados” y los “primitivos”, esté dentro del texto, aunque la idea misma haya sido echada abajo por varios escritores e intelectuales, pero ese es otro tema,que ya he desarrollado en alguno de mis libros.

Entendido entonces que la interculturalidad que está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos del mundo, debe quedar claro que el “apodo” de los asaltantes y delincuentes que toman tierras trabajadas y de quienes vienen usando el fuego forestal arrasando los montes y reservas con una clara intención distributiva. El INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES EN SANTA CRUZ – 2019, contiene las evaluaciones realizadas por los Ingenieros Agrónomos del Departamento de Santa Cruz; consideramos importante entender la relación entre el cambio de la reglamentación (Decreto) y las quemas; señalamos específicamente que era importante que se entienda “que no hay casualidades, sino que hay una innegable consecuencia entre la modificación del artículo y lo que llamamos “la ruta del fuego”.(En el libro, octubre 2019, fraude y después. Carlos federico Valverde Bravo-2022, Ed El País, y Ediciones Libella, Buenos Aires, Argentina- 2023)

Se da otra vez; es recurrente, lo denunciamos desde los años 2014-2015: si no son los incendios forestales, son las tomas de tierra, que se dan entre enero y septiembre (ahora están en el tiempo de tomas, los incendios vienen luego), de manera que lo que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz sigue una lógica perversa, dañina, política, que lo venimos diciendo, hace mucho tiempo, es la consolidación electoral del copamiento territorial. Se copa el espacio con detentadores y ocupantes, “propietarios nuevos”. Ese esel territorio para buscar consolidar electoralmente la militancia masista que va a ir al Parlamento o a la Asamblea Departamental a no oponerse a los loteos, a justificar los avasallamientos o, a callarse la boca, a dejar que todo corra y transcurra. Esto comenzó en el gobierno de Evo Morales y ha seguido, exactamente de la misma manera, en el gobierno de Luis Arce Catacora.

Al momento de escribir este texto, se contabilizan 17.800 hectáreas asaltadas por los delincuentes emboscados en la idea “intercultural”; 17.800 hectáreas trabajadas, con dueños, con papeles legales, Ahora es Santa Rita, pero estánSantagro, Brasilagro, Las Londras, San Fernando. Es el mismo modo de actuar en todos lados, como hemos denunciado en más de una oportunidad, se puede notar un modo de actuar con características de guerrillas, como el Chapare de Evo Morales; donde están las tomas, nadie entra, nadie jode, nadie molesta. La policía no interviene en estos lugares, salvo con un acuerdo de ir, salen los delincuentes, se van los policías y vuelven ellos, los asaltantes. Si a un policía se le ocurre hacer bien su trabajo, los emboscan en el caminoy liberan a los detenido; ya lo vimos también.

Esto que está ocurriendo lo hace el poder para mantener sus “cuadros en actividad” y consolidar espacios político-electorales, necesitan de ese copamiento territorial y consolidación política partidaria para que reproduzcan el poder de … pueden llamarlo, Andrónico, Arce o Evo Morales, si aún le queda base después de agosto.

Mientras sigamos así, vamos a seguir perdiendo bosque, calidad de bosque, porque no solamente el bosque, la calidad del bosque, sino que, las tierras productivas, van a pasar a manos de delincuentes. Y entonces, en algún momento, ojalá que no ocurra, van a aparecer las llamadas autodefensas que “reaccionan a los tiros”; cuidado… la gente se acobarda de la ausencia de Estado y puede darse lo de Colombia. Por qué Colombia? Porque funciona exactamente de la misma manera que funcionaron el M-19, la Farc y los que todavía siguen vivos; la autodefensa, terminó en los paramilitarismo delincuencial; ellos se dieron cuenta que podían hacer lo mismo que los otros y comenzaron a asaltar y también se metieron en narcotráfico. Los interculturales también defienden el narcotráfico. Las condiciones se están dando, para eso simplemente se necesita que pase lo de hoy: que no haya Estado para todos.

Una vez leí , en un país sudamericano en el que estuve, un grafiti en una pared: “O hay patria para todos o no hay patria para nadie”; eso quiere el Gobierno? ojalá no ocurra, porque esto nos llevaría a una violencia que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina.

Uno que no tiene tierra debiera mirarlo simplemente. ¿Pero por qué debe ser así? Si somos de aquí. Nosotros somos cruceños y lo menos que nos queda desde el lugar que estemos, renegar y gritar, por supuesto, y denunciar como lo venimos haciendo.

Fuente: CFVBSinCompostura