Uno de los padres del Telescopio Espacial James Webb analizó el avance de la IA: “El futuro será distinto, quizás inimaginable”

Según reseñó National Geographic, a diferencia de las visiones apocalípticas que dominan parte del debate público, Mather ofreció una lectura más pausada, aunque no por ello menos incisiva. Para él, la IA no representa un final, sino una transformación profunda, que aún escapa a nuestra plena comprensión. “El futuro será distinto, quizás inimaginable”, afirmó, dejando claro que los sistemas inteligentes ya están redefiniendo la forma en que observamos y procesamos la realidad.

A diferencia de los discursos alarmistas que dominan ciertos espacios, Mather trazó una reflexión profunda y mesurada. No hay apocalipsis en su diagnóstico. La IA, en su opinión, no reemplazará a los humanos, pero cambiará los mapas con los que la ciencia navega lo desconocido.

Para el científico, lo esencial no está en competir con los algoritmos, sino en no perder el norte humano. La inteligencia artificial puede procesar datos, identificar patrones y optimizar tareas complejas, pero no puede —aún— replicar la capacidad de formular preguntas que rompen paradigmas. Frente a esa transformación, Mather reivindicó los principios clásicos de la ciencia: “Seguirán siendo necesarios los mapas antiguos: el rigor, la observación, la pasión por el saber”.

Lejos de rechazar la tecnología, el físico estadounidense se mostró fascinado por el presente científico, aunque con una vigilancia permanente: la IA debe estar al servicio de la verdad, no al revés. Su mirada transmite un mensaje potente pero sereno: no estamos ante el fin del pensamiento humano, pero sí en una nueva era que exige redefinir qué significa conocer.