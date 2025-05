Velarde denuncia “persecución” por destapar corrupción en la UAGRM

Santa Cruz. El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Alejandro Velarde, se defendió enérgicamente de la resolución del Tribunal de Justicia Universitario que ordena su suspensión del cargo durante cuatro meses. Esto, en el caso de corrupción que destapó en la carrera de Comunicación.

Velarde, indicó al medio El Universitario que no disminuyó la carga horaria de la docente Mariela Castro y aseveró que se trata de una persistente campaña de “amedrentamiento y persecución” en su contra, la cual vincula directamente a sus denuncias de corrupción dentro de la casa de estudios superiores, especialmente en el caso de los títulos falsos de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

En ese marco, Velarde indicó que la demanda presentada por Castro por una presunta disminución de su carga horaria es solo la punta del iceberg de un hostigamiento sistemático que ha soportado durante más de medio año.

“”Lamentablemente yo he sido demandado por una supuesta disminución de carga horaria a la licenciada Mariela Castro, siendo que en las pruebas también que yo he presentado se demuestra claramente que no ha habido ningún tipo de vulneración”, aseveró el decano./El Universitario