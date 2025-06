Los medios de comunicación Red Uno y Cadena A difundieron este domingo la encuesta realizada por la empresa especializada Captura Consulting acerca de la percepción de 2500 ciudadanos en todo el país sobre las elecciones nacionales del 17 de agosto de 2025.

Samuel Doria Medina, exministro de Estado, ex constituyente, filántropo y uno de los empresarios más importantes del país, aparece en el primer lugar con el 19,6% de la preferencia electoral (crece con relación a la encuesta realizada en marzo pasado por la misma empresa); Tuto Quiroga, en segundo lugar con el 16,6% (se mantiene en la intención de voto en comparación al mismo instrumento de medición dos meses atrás); Andrónico Rodríguez (uno de los tres representantes del oficialismo masista en el presente proceso electoral) ocupa el tercer lugar con el 13,7% con un brusco descenso del 18% que se le atribuía en marzo.

El MAS-IPSP, que hasta el momento lleva al presidente Luis Arce Catacora a primer senador del departamento de La Paz y a su exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como candidato a Presidente, ocupa el último lugar de las preferencias electorales con 1%. Al igual que MORENA, la reciente creación política de la expresidente del Senado por el MAS y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, perdería la sigla al no obtener el 3% mínimo de votos requeridos en una elección nacional para conservarla. Lo mismo sucedería con NPG, el partido del empresario y candidato a vicepresidente, Edgar Uriona, quien se postuló acompañando al exfuncionario público y líder liberal Jaime Dunn, cuya inscripción sigue en ascuas hasta los primeros días de julio cuando se expida el Tribunal Supremo Electoral sobre su situación jurídica.

El alcalde cochabambino y candidato a presidente por APB-Sumate, Manfred Reyes Villa, con un cuarto lugar a nivel nacional con 8,8%, mantiene el liderazgo en su región, con lo que aseguraría dos senadores y varios diputados en la Asamblea Legislativa 2025-2030. A pesar de la baja performance en el resto del país, Juan Carlos Medrano, su candidato a vice, es considerado, según el estudio de opinión, como el segundo mejor candidato a vicepresidente. Andrónico Rodríguez ocupa el segundo lugar y Tuto Quiroga, nativo cochabambino, el tercer puesto.

En Santa Cruz, la joya más disputada y tierra del gobernador secuestrado, nuevamente Samuel Doria Medina crece y le arrebata el primer puesto a Tuto Quiroga. La alianza con Camacho y los desaciertos del vice de Libre hacen lo suyo. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra perdería la sigla fundada por su padre si contaran los resultados absolutos regionales de la pésima elección presidencial que encara.

Después de dos décadas, un opositor es primero en La Paz, derrotando a todas las versiones del masismo. Samuel Doria Medina se aseguraría los dos primeros senadores paceños, además de diputaciones. Sin duda, el trabajo de Comunidad Ciudadana también le está sumando votos. El candidato a la presidencia por el PDC, actual senador de Comunidad Ciudadana y ex alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, ha subido al tercer puesto en las preferencias ciudadanas en el departamento de La Paz, desplazando a Tuto Quiroga al cuarto lugar. Se atribuye el crecimiento del hijo del expresidente Jaime Paz Zamora en las encuestas, a quien, también en base al citado estudio de opinión y lo acompaña, es considerado el mejor candidato a vicepresidente, Cap. Edman Lara; sin embargo, pierde estrepitosamente en la chura tierra que representa.

Al parecer, el Beni deja de ser trinchera de los Demócratas (aliados a Tuto Quiroga) y bastión masista. El exalcalde de Reyes, Pepe Roca, encabeza la lista de senadores del frente Unidad que ha desplazado a las otras fuerzas políticas, incluso a la del exgobernador Ernesto Suárez, también candidato a primer senador por la alianza Libre. Beni también pasa factura al oficialismo por el secuestro y encarcelamiento de la exsenadora departamental y presidente por sucesión, presa política, Jeanine Añez. Pando, también después de varias elecciones generales, se inclina sin duda por la oposición hundiendo al referente masista oficialista.

En Potosí, las alianzas Libre y Unidad se repartirían dos senadores cada una. La resistencia potosina a los manoseos gubernamentales con los contratos de explotación del litio y el encarcelamiento del líder cívico Marco Antonio Pumari le pasan una dura factura al masismo.

Oruro mantiene su voto mayoritario por el representante del masismo en el Senado y delfín del inhabilitado ex presidente y prófugo de la justicia, Evo Morales. Es el único de los nueve departamentos donde Andrónico Rodríguez u otro masista, encabeza la preferencia electoral. En la tierra de Sebastián Pagador, lo sigue de cerca en candidato de la alianza Libre.

Por último, en Chuquisaca, departamento sede de Sucre, capital de Bolivia, y tierra de Tomasa Yarhui, excandidata a vicepresidente y actual postulante a primera senadora de Tuto Quiroga, el trabajo de la agrupación liderada por Horacio Poppe, Republicanos, hace la diferencia a favor de la Alianza Libre, que prácticamente iguala con la alianza masista del presidente del Senado y les pisa los talones Samuel Doria Medina, de Unidad.

Es interesante observar los datos correspondientes a los candidatos a vicepresidente: Juan Pablo Velasco, que acompaña a Tuto Quiroga, es el peor evaluado por la percepción ciudadana. Si bien podría atribuirse a que es «nuevo» en política, cabe resaltar que José Luis Lupo, que hace parte del binomio con Samuel Doria Medina, tampoco es una figura conocida en las esferas electorales y ocupa el tercer lugar en las preferencias ciudadanas de la encuesta mencionada.

El dato más llamativo del presente estudio de opinión es que los encuestados que no saben o no responden sobre a quién van a votar o manifiestan que su voto será blanco o nulo, totaliza el 27% del total, un porcentaje que se ubica por encima de cualquier candidatura.

Según el exconcejal cruceño y jefe de FSB, Otto Ritter, «Lo más probable es que tengamos una segunda vuelta electoral, ya que ningún candidato se acerca al 40% de votos válidos y tampoco hay una diferencia mayor al 10% con relación al segundo… Samuel logra la primera minoría pese a Camacho (listas negras y pésima lista de candidatos en Santa Cruz); por su lado, Tuto tiende a bajar gracias a su candidato a la vice y por la probable habilitación de Jaime Dunn».

Para el politólogo Guillermo Bretel, «El escenario no cambia. Están estancados los que habían tomado o perdido impulso y obtendrían representación legislativa. No se está logrando conectar con los indecisos porque no hay narrativas disruptivas, nadie mueve el tablero mediático ni amplía su alcance a nichos lejanos».

En las elecciones generales de agosto, Bolivia no sólo elegirá Presidente y Vicepresidente, sino también los senadores y diputados que acompañarán o se ubicarán en la oposición al próximo gobierno. No basta resultar elegido mandatario del país, sino también lograr gobernabilidad democrática, la cual surge de los acuerdos parlamentarios y de las mayorías en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por Gabriela Ichaso.