Alemania está construyendo un ejército grande y temible

Esta vez fueron invitados. El 22 de mayo, los habitantes locales vitorearon el paso de los tanques alemanes por las calles de Vilna, la capital lituana, una vez ocupada por los nazis. Los autobuses urbanos exhibían homenajes a los lazos fraternales que unían a los aliados de la OTAN. Aun así, cuando la banda de música de la Bundeswehr interpretó “La Gloria de Prusia”, algunos de los dignatarios alemanes reunidos para la inauguración de la 45.ª Brigada Panzer de su ejército sintieron una punzada de inquietud. No fue hasta que vieron los rostros radiantes de sus homólogos lituanos que pudieron disfrutar del espectáculo.

La brigada blindada, que contará con 5.000 efectivos para 2027, es el primer despliegue permanente de Alemania en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. Es también la señal más clara del extraordinario giro dado por un país que se benefició plenamente del dividendo de la paz después de 1990, acogiéndose a la protección estadounidense mientras su propio ejército se debilitaba y sus lazos comerciales con Rusia se fortalecían. La decisión sobre Lituania se tomó en 2023 como parte del Zeitenwende, o “punto de inflexión”, en la política de seguridad impulsada por Olaf Scholz, el entonces canciller, tras la invasión rusa de Ucrania. El derroche de gastos de 100.000 millones de euros (114.000 millones de dólares) que desató ya ha convertido a Alemania en el cuarto mayor presupuesto de defensa del mundo, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Hay más por venir. Impulsado por la reciente decisión de relajar el freno de la deuda alemana, una camisa de fuerza fiscal, el nuevo gobierno planea aumentar aún más el gasto en defensa. De hecho, el rearme se convertirá en su misión principal. Friedrich Merz, el canciller, afirma su intención de convertir a la Bundeswehr en el “ejército convencional más fuerte de Europa”. También ha señalado que Alemania se adherirá a un nuevo objetivo de gasto en defensa a largo plazo de la OTAN del 3,5% del PIB, más un 1,5% para infraestructura relacionada, en una cumbre este mes; un total que se traduciría en 215.000 millones de euros al año al nivel actual de producción. (Se presentará un presupuesto tras la cumbre de la OTAN). Al igual que los lituanos, casi todos los aliados de Alemania están encantados con el tardío compromiso del país con la seguridad europea. Con vacilaciones, y no sin cierto malestar histórico, los propios alemanes también están avanzando. El fondo del Sr. Scholz, en gran medida, “rellenó los baches”, como lo expresó el general Carsten Breuer, jefe de las fuerzas armadas, pero aún queda mucho por hacer. La próxima ola de gasto tendrá como objetivo reforzar el papel de Alemania como “pilar fundamental” de la OTAN. Las prioridades incluyen reforzar la defensa aérea, reabastecer las reservas de munición y desarrollar capacidades de ataque de precisión de largo alcance.

Las prioridades de los funcionarios son claras. “El tiempo apremia”, afirma el general Alfons Mais, jefe del ejército, animando a la industria de defensa alemana a centrarse en la producción en masa. Los expertos se muestran escépticos ante el desarrollo de la industria nacional o europea a expensas de soluciones estándar de otros países, como Estados Unidos, en nombre de la “autonomía estratégica”. “Si nos enfrentamos a retrasos o dificultades de entrega en casa”, afirma el general Mais, “es mejor adoptar un enfoque más amplio y analizar quién puede cumplir”.

A algunos les preocupa que Alemania no esté aprendiendo de Ucrania, con sus enjambres de drones y sus campos de batalla “transparentes”. “La tecnología en Alemania es asombrosa”, afirma Nico Lange, exfuncionario del Ministerio de Defensa. “Pero el sector político no sabe cómo utilizarla”. Nadie quiere librar la última guerra acumulando arsenales de drones que rápidamente se vuelven obsoletos. Pero los planificadores también deben asegurarse de que Alemania no dependa excesivamente de los sistemas heredados. “Necesitamos una industria impulsada por el mercado que innove, fracase en un lugar y triunfe en otro, utilizando capital privado”, afirma Gundbert Scherf, codirector ejecutivo de Helsing, una startup centrada en sistemas terrestres, aéreos y marítimos basados ​​en IA.

Modernizar la Bundeswehr también implica abordar una burocracia de planificación y contratación lenta. Cuando el Sr. Merz propuso su modificación del freno de la deuda, afirmó que haría “lo que fuera necesario” para proteger la paz y la libertad en Europa. Sin embargo, abrir primero el grifo del dinero inevitablemente reduce la presión para reformar, señala Claudia Major, del German Marshall Fund, un grupo de expertos. La oficina federal de auditoría de Alemania exigió recientemente “cambios de gran alcance” en una Bundeswehr que, según afirmó, se había vuelto demasiado pesada con la gestión. Muchos expertos comparten este análisis. “Las adquisiciones tardan demasiado”, lamenta el general Mais. “Firmar un contrato es una cosa, entregar el material a las tropas es otra”.

Una queja común es que Alemania “dobla” sus procesos, imponiendo requisitos onerosos como garantizar que los tanques sean aptos para mujeres embarazadas. “La solución del 80% ahora es mejor que la del 100% dentro de cinco años”, afirma Matthias Wachter, jefe de política de seguridad de la Federación de Industrias Alemanas. El sistema alemán de defensa aérea iris-t, que ha demostrado su eficacia en Ucrania, aún se encuentra en fase de pruebas para su uso en el país.

Superar estos obstáculos recae en Boris Pistorius, el ministro de Defensa, cuya franqueza lo ha convertido en el político más popular de Alemania. A pesar de ello, no todos están convencidos de que tenga la paciencia necesaria para lidiar seriamente con la burocracia de la Bundeswehr. “Es el mejor ministro que hemos tenido en años”, afirma Sara Nanni, diputada verde de la comisión de defensa del Bundestag. “Pero puede ser un poco superficial”. Una nueva ley, la imperiosamente llamada Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz (Ley de Aceleración de la Planificación y las Adquisiciones), pretende flexibilizar algunas regulaciones. Pero modificar el sistema podría no ser suficiente.

¿Están los alemanes preparados para la guerra, como ha exigido el Sr. Pistorius? Paranoico ante la reapertura de las divisiones sociales de la época de la COVID-19 en un país que mantiene cierto escepticismo respecto a la fuerza militar, el Sr. Scholz se mostró cauto en su retórica y vacilante en su ayuda a Ucrania; el Sr. Merz adopta un tono más agudo. Aún persisten vestigios de la antigua actitud, como las prohibiciones autoimpuestas en docenas de universidades a aceptar fondos gubernamentales para investigación militar. A la Sra. Major le preocupa que, si Ucrania se ve obligada a un “alto el fuego sucio”, el impulso de los últimos años pueda desperdiciarse a medida que cobran fuerza los llamamientos a la diplomacia y la distensión con Rusia.

Hasta ahora, quizás porque eludir el freno de la deuda ha permitido a Alemania evitar el dilema de las armas o la mantequilla, los votantes han respaldado en gran medida los cambios. La actitud hacia el ejército también está cambiando. Los soldados se maravillan de la estima que ahora encuentran en la vida cotidiana. “A veces, cuando estoy en la calle, la gente me para para decirme: ‘Gracias por su servicio’, ¡como en Estados Unidos!”, exclama un cadete.

Una prueba más complicada llegará cuando Alemania inicie un debate serio sobre la restauración del servicio militar obligatorio, suspendido durante el gobierno de Angela Merkel en 2011. La Bundeswehr está teniendo dificultades para superar los 180.000 efectivos, muy por debajo del objetivo actual de 203.000, que probablemente se levantará tras la cumbre de la OTAN. Dados los compromisos de Alemania con la OTAN, el general Breuer cree que Alemania necesitará 100.000 soldados adicionales, incluyendo reservistas, para 2029.

Por ahora, el gobierno del Sr. Merz espera lograrlo con cuestionarios obligatorios para los hombres de 18 años (una extensión para las mujeres requeriría una reforma constitucional). Esto al menos dará tiempo para reconstruir los deteriorados cuarteles alemanes y contratar a los instructores militares que necesita un ejército más grande. Pero casi nadie cree que se pueda evitar un elemento de obligatoriedad. “Estoy absolutamente convencido de que tendremos este debate”, afirma el general Mais. Las encuestas muestran que la mayoría de los alemanes están a favor de restablecer el servicio militar obligatorio; previsiblemente, el apoyo es menor entre los jóvenes.

Un largo camino por delante

Las diversas angustias de Alemania se expresaron en un reciente evento de “Zeitenwende on Tour” en Görlitz, una ciudad del este de Alemania en la frontera con Polonia, donde casi la mitad de los votantes apoyan al partido de extrema derecha y prorruso Alternativa para Alemania. El Sr. Lange, exfuncionario de defensa, dirigió un debate sobre el rearme ante un público conflictivo. Algunos culparon airadamente a la ampliación de la OTAN de la guerra en Ucrania o lanzaron jeremiadas contra las empresas armamentísticas que se lucraban. Otros contraatacaron. Andre, un trabajador hospitalario que había viajado desde Dresde para apoyar el rearme, afirma que el tema divide a sus colegas al 50%.

“El gobierno debería haber hecho esto desde el principio”, afirma el Sr. Lange, quien lleva más de tres años difundiendo su mensaje a los alemanes. Es una tarea ardua, sobre todo porque ahora se les pide a los alemanes que hagan sacrificios por países extranjeros. En Vilna, el Sr. Merz declaró: “La seguridad de Lituania es también nuestra seguridad”, una clara declaración de los compromisos de su país con la OTAN que también implica exigencias estrictas para los alemanes de a pie. Quizás solo ahora ese mensaje esté empezando a calar.