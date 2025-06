Analista considera que Evo Morales reactivará movilizaciones con el fin de postergar las elecciones generales

Fuente: ANF

Si bien se redujeron los conflictos en el país, el analista político, Franklin Pareja considera que las movilizaciones incitadas por el expresidente, Evo Morales, se reactivarán en cualquier momento, con el objetivo de postergar las elecciones generales del 17 de agosto.

“Morales está empecinado en que el proceso electoral fracase y no creo que sea todavía oportuno pensar que se va a desmovilizar o va a cambiar de idea súbitamente, ya no tiene que ver con ninguna bandera nacional y esto es una cuestión que apunta directamente a hacer fracasar todo el proceso. Es un peligro, porque hemos entrado en figuras delictivas que no tienen nada que ver con temas electorales”, afirmó el experto en declaraciones a la ANF.

La semana pasada, se registró el punto más álgido del bloqueo de carreteras que llevan a cabo los seguidores del exmandatario, donde cuatro policías y dos civiles fallecieron durante los operativos para restablecer la circulación de los motorizados. Diferentes sectores sociales cuestionaron la violencia con que actuaron los evistas, incluso dos municipios declararon “persona no grata” a Evo Moralea.

A la vez, Pareja indicó que el encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), también influyó para que las movilizaciones se debiliten, porque se logró el respaldo de diferentes instituciones del Estado, actores políticos y los frentes partidarios, para que los comicios se lleven a cabo.

“Lo que pudo disuadirlo en alguna medida, es la reunión que se ha celebrado la semana pasada donde todas las fuerzas políticas, anteponiendo intereses y cálculo político, han dado un respaldo al proceso electoral y eso es muy importante”, afirmó.

Asimismo, señaló que ese encuentro también sirvió como un apoyo indirecto hacia el presidente, Luis Arce, para que asuma las acciones legales o de hecho, con el objetivo de intervenir las movilizaciones del evismo.

“Lo que ha sucedido en la reunión, es que el presidente indirectamente también ha recibido un respaldo para tomar acciones de hecho que están vinculadas a acciones tácticas. O sea, yo creo que cualquier actuación de las Fuerzas Armadas, si no vienen blindadas por todas las instituciones y todos los frentes políticos, podría verse altamente debilitada por el peligro que conlleva”, expresó.

Hasta el miércoles, cuando se produjo el deceso de tres policías en el municipio de Llallagua, durante una emboscada por los comunarios del ayllu Chullpa, el exmandatario afirmó que las movilizaciones iban a continuar e incluso señaló que esa semana era decisiva.

Un día después, convocó a un diálogo para resolver el conflicto con un organismo internacional como mediador; sin embargo, los dirigentes del Pacto de Unidad insisten en continuar con los bloqueos hasta que el presidente Luis Arce renuncie.

Con relación al asesinato de los uniformados, el experto aseguró que se produjo con “saña” y es una muestra del rechazo que existe contra el Estado, la institución del orden y confirma la presencia del crimen organizado.

Un conflicto con resultados

Por otra parte, dijo que el conflicto trasladado a Llallagua generó la atención en los ilícitos que se registran en esa región y se verificó que no hay presencia del Estado, tomando en cuenta la reacción violenta con la que actuaron los comunarios contra los uniformados.

“¿Por qué Llallagua se ha convertido en un epicentro de conflicto? porque resulta que es un centro vinculado al narcotráfico, nadie tenía los ojos puestos en Llallagua. La actitud reactiva de las comunidades, es como si hubieran develado algo que no estaba en el cálculo”, manifestó.

En la comunidad de Lagunillas distante a 25 kilómetros de Llallagua, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) encontró 63 viveros con plantaciones de marihuana, se logró cuantificar un total de 14,5 toneladas.