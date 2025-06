Anna Wintour deja de ser editora en jefe de Vogue después de 37 años

La primer portada que publicó fue disruptiva para su tiempo porque presentó a Michaela Bercu con unos jean baratos, contrastando con un sweater Christian Lacroix de 10 mil dólares. La yuxtaposición de ambos atuendos captada por el fotógrafo Peter Lindbergh representó algo único nunca antes visto en Vogue.

“Fue algo tan diferente y estudiado y elegante, los close ups típicos de las portadas de Vogue, con mucho maquillaje y joyas deslumbrantes. Rompió con todas las reglas» dijo Wintour en 2012.

Comentó sobre el impacto cultural que tuvo la portada en la gene, especialmente la mezcla de lo “alto y lo bajo”.

“Michaela estaba embarazada, era una declaración canónica. Pero nada de esto era cierto. Acababa de ver esa foto y presentí que venían vientos de cambio. Y no se pudo pedir más a una imagen de una portada”, finalizó Anna.

El debut de Anna Wintour con esa portada marcó el avance en todas las revistas de moda.

Vogue jamás había usado jeans en ninguna de sus portadas ni celebridades. Por lo que Wintour dio inicio a una nueva era en el diseño de portadas de revistas que siguió el resto de la industria de la moda y permeó en muchos lados.

Anna Wintour inspiración del cine

El carácter enérgico de Wintour y su intimidante personalidad inspiró al personaje Miranda Priestly de la película El diablo viste a la moda o por su título más significativo en inglés The Devil Wears Prada, título alegórico a la figura de la editora ya que también era conocida como “el diablo vestido de Prada”.

La película se inspira en el libro del mismo título escrito por Lauren Weisberger quien, de hecho, fue en su momento asistente de la misma Wintour.

