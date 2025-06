Aparecen raros «peces del juicio final», avivando creencias

Con apenas 70 registros documentados en Australia y 20 en Nueva Zelanda, los misteriosos peces remo han sorprendido al mundo con cuatro apariciones en una semana, desafiando su naturaleza esquiva y profunda.

Fuente: DW

En una inusual serie de acontecimientos que ha entusiasmado a biólogos marinos y despertado mentes supersticiosas, gigantescos peces remo (Regalecus glesne) –también llamados «peces del juicio final»– han aparecido en costas de varios países en el transcurso de una sola semana.

Estas criaturas plateadas con forma de serpiente, que normalmente habitan a profundidades oceánicas entre 150 metros y 1 kilómetro bajo la superficie, han hecho apariciones extraordinarias en Tasmania, India y Nueva Zelanda, captando la atención tanto de científicos como de usuarios de redes sociales en todo el mundo.

Los avistamientos más recientes incluyen dos ejemplares sin cabeza encontrados cerca de Dunedin y Christchurch en la Isla Sur de Nueva Zelanda, poco después de otro descubrimiento en la costa oeste de Tasmania. Según The Guardian, esto eleva el total de la semana a tres peces remo en la región de Australia-Nueva Zelanda.

«And this week three ethereal oarfish, nicknamed “the doomsday fish”, have washed up on the shores of Australia and New Zealand.» https://t.co/MOYRjhUcuH

A principios de esta semana, pescadores en Tamil Nadu, India, también sacaron del agua un enorme pez remo de 9 metros descrito como «plateado brillante con una cresta roja», que requirió seis hombres para manipularlo, según informa AccuWeather.

Los espectadores compartieron imágenes en redes sociales, refiriéndose a la criatura como «pez Pralaya», un término local relacionado con predicciones de terremotos o tsunamis.

Doomsday fish have been found in Tamil Nadu, India. pic.twitter.com/MQWurkE9ZN

De manera similar, Sybil Robertson, quien se topó con el pez en Ocean Beach, Tasmania, compartió fotos en un grupo de redes sociales llamado Citizen Scientists of Tasmania, donde se confirmó la identidad del pez remo. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en Reddit, con un comentarista señalando: «Estamos viendo muchos de estos raros peces del día del juicio final apareciendo estos días».

Oarfish are rarely seen, but when they are it is traditionally viewed as a bad omen.

However, when one of the incredibly long fish was found by a dog walker on a beach in Tasmania it inspired more delight than trepidation https://t.co/hE8JM1hojP

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 4, 2025