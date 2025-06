Arce alude a Evo como el responsable de la muerte de 4 policías y promete que no quedará impune

Tras dos semanas de bloqueos por parte de los seguidores de Evo Morales, quienes pedían que sea inscrito y luego habilitado como candidato presidencial, cuatro policías murieron en operativos de desbloqueo en Llallagua, norte de Potosí.

Luis Arce y Evo Morales

Fuente: ANF / La Paz

En el aniversario 199 de la Policía Boliviana, el presidente del Estado, Luis Arce, recordó las recientes muertes de cuatro policías y aludió a Evo Morales como el principal responsable; prometió que los autores materiales e intelectuales de esos crímenes no quedarán impunes.

“Las ambiciones políticas y electorales lamentablemente se pusieron por encima de los intereses colectivos, y esto terminó generando dolor y luto en nuestro país”, indicó Arce.

Tras dos semanas de bloqueos por parte de los seguidores de Evo Morales, quienes pedían que sea inscrito y luego habilitado como candidato presidencial, cuatro policías murieron en operativos de desbloqueo en Llallagua, norte de Potosí.

“Su sacrificio no será en vano. No descansaremos hasta que los responsables de estos actos cobardes rindan cuentas ante la ley, autores intelectuales y materiales. La violencia nunca será el camino de aquellos que buscan desestabilizar nuestra sociedad en centrarán la respuesta de un estado que protege a sus instituciones y principalmente a sus ciudadanos. Esos alevosos asesinatos, no quedarán impunes”, aseguró el jefe de Estado.

Morales convocó en varias oportunidades a sus seguidores para que respalden su inscripción como candidato presidencial. Durante la segunda semana, el expresidente dijo en su programa dominical que esa semana sería decisiva, por eso llamó a sus afines a no claudicar en la medida de presión.

El exmandatario tiene más de una docena de procesos penales, algunos con mandamiento de aprehensión. Sin embargo, evita acudir a las convocatorias de la justicia y decidió refugiarse en el Trópico de Cochabamba.