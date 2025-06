Argentina: La Corte Suprema se reunirá en la tarde para tomar una decisión en el caso Vialidad que tiene a Cristina Kirchner como condenada

El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, convocó al resto de los ministros a un encuentro que se realizará esta tarde, anticiparon fuentes judiciales.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocó a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz a una reunión a las 16, en el Palacio de Tribunales, con el objetivo de adoptar una decisión en el caso Vialidad, que tiene entre los condenados a Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes judiciales anticiparon a Infobae que Rosatti, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 84 del Reglamento para la Justicia Nacional, convocó a sus pares con el objetivo de abordar el caso que tiene en vilo a la política argentina.

Esta decisión acelera los tiempos sobe una definición inmediata del caso, algo que en el plenario de esta mañana estaba en duda.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en el caso que investigó las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación y ahora el máximo tribunal del país debe entender en las apelaciones presentadas por las partes.

Hasta ahora se especula con que la Corte finalmente rechazará los recursos y confirmará lo decidido por instancias inferiores.

Anoche, Cristina Kirchner encabezó un acto en el Partido Justicialista donde anticipó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Este martes, CFK volvió a la sede del PJ -que preside- para reunirse con legisladores de Unión por la Patria. En el acceso al histórico edificio, hay una gran cantidad de militantes esperando novedades de la Justicia.

Con la convocatoria del presidente de Rosatti a sus colegas para la reunión de hoy a las 16, el tribunal está en condiciones de confirmar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos dictada contra la ex presidenta en la causa Vialidad. Aunque aún no se sabe el resultado de la reunión, todo indica que se confirmaría la sentencia.

En el plenario de esta mañana, la Corte trató el informe elaborado por el secretario penal de ese tribunal, Diego Seitún, donde recomienda rechazar los recursos de queja de todos los que apelaron el fallo de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad.

Los votos de cada uno de los jueces coincidirían en aplicar la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, pero con fundamentos propios para explicar esta decisión de tanto peso institucional. El fallo confirmaría también las condenas contra otras ocho personas, entre ellos Lázaro Báez y José López.

Es la misma opinión que dio el ex juez del tribunal, Juan Carlos Maqueda, en una declaración pública realizada recientemente, donde consideró que, tratándose de una cuestión de hecho y prueba, no hay motivo para abrir el recurso extraordinario, y debe confirmarse la sentencia. El fallo ya estaría consensuado por lo que no habría necesidad de convocar a conjueces.

Los detalles de los votos

Al rechazar los planteos de apelación, los argumentos de los votos por “280 fundado” confirmarían básicamente los lineamientos expuestos en el extenso fallo de la Cámara de Casación, de noviembre pasado, que a su vez confirmó la condena impuesta en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

Los tres votos de los jueces de la Corte, podrían girar sobre los siguientes ejes:

– Tanto el TOF 2 como Casación respetaron el derecho de defensa de los condenados y sus garantías constitucionales.

– La maniobra de defraudación contó con la intervención de la ex presidenta y de José López, entre los años 2003 y 2015, desde que comenzó el Gobierno de Néstor Kirchner hasta que terminó el gobierno de Cristina, 12 años después.

– La maniobra se realizó a través de la creación del grupo empresario Austral Construcciones para direccionar el proceso licitatorio en tan sólo 30 días.

– Los jueces también rechazarían los cuestionamientos que hicieron los abogados de los condenados porque la Justicia no realizó un peritaje de cada uno de los 51 contratos cuestionados. Sin embargo, la Corte aceptaría que el peritaje realizado por muestreo resultó ser representativo de toda la maniobra que se investigó en la causa.

El caso en análisis

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad, fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes juzgaron el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La obra pública en la provincia de Santa Cruz estuve en la mira de la Justicia por contratos millonarios aparentemente irregulares.

Este fallo fue confirmado en noviembre pasado por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, por medio de una sentencia de más de 1.600 páginas en la que rechazó tanto los recursos de las defensas como el de la fiscalía.

En la misma decisión, Casación confirmó las condenas -también por el delito de fraude a la administración pública- de Lázaro Báez (6 años de prisión), de José López (6 años de prisión), de Nelson Periotti (6 años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (5 años de prisión), de Raúl Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), de José Santibáñez (4 años de prisión), de Mauricio Collareda (4 años de prisión) y de Raúl Daruich (3 años y seis meses de prisión). A todos los ex funcionarios se les había impuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también confirmado por el máximo tribunal penal.

Por decisión mayoritaria de los camaristas Borinsky y Barroetaveña, se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita, confirmando así la decisión absolutoria del tribunal oral 2 en cuanto a ese delito. El juez Hornos, en disidencia, consideró que correspondía aplicar la figura de asociación ilícita.

La decisión de la Corte dejaría firme también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, quien fuera acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.