Atentado Miguel Uribe: capturaron al presunto sicario implicado en el ataque contra el precandidato presidencial, sería menor de edad

El precandidato presidencial recibió dos impactos de bala en su cabeza

Hay consternación en el país tras conocerse el presunto atentado criminal contra el precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay, mientras realizaba una correría como parte de su campaña, en el barrio Modelia, en la localida de Fontibón, occidente de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con información oficial el también senador recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en su pierna izquierda. Según versiones, los criminales habrían tomado al político de espaldas en medio de la multitud en la que también resultaron heridas dos personas que, al parecer, participaban en el evento público.

Este sería uno de los sicarios que atentó contra el precandidato presidencial

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que uno de los sicarios fue capturado en el lugar por las autoridades. Al capturado se le incautó un arma de fuego con la que, presuntamente, habría cometido el ataque.

En una de las fotos difundidas a través de las redes sociales, el sujeto, un menor de 15 años, fue sometido por uniformados, aparentemente herido en una de sus piernas.

“El senador Miguel Uribe está siendo atendido de urgencia, luego de ser víctima de un atentado en horas de la tarde en Fontibón. La persona que disparó fue capturada. Toda la red hospitalaria de Bogotá está en alerta en caso de requerir un traslado. Toda mi solidaridad con el senador Miguel Uribe y su familia”, dijo el mandatario de los bogotanos.

En la publicación, el alcalde confirma que una persona fue capturada – crédito @CarlosFGalán

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente este hecho violento y ofreció una recompensa de hasta $3.000 millones.

El ministro de Defensa ofrece una recompensa de $3.000 por la captura de los responsables del atentado – crédito @PedroSánchezCol

“Rechazo absoluto al atentado contra @MiguelUribeT, condeno con total contundencia este vil ataque ocurrido en Bogotá. Atentar contra la vida de un dirigente político es atentar contra el país y su democracia.Ofrecemos hasta $3.000 millones de recompensa a quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables”, comenzó diciendo el ministro.

Del mismo modo, indicó que ordenó a la fuerza pública y a los organismos de inteligencia desplegar » todas sus capacidades para esclarecer con urgencia los hechos».

“En los próximos minutos, realizaremos una reunión extraordinaria con la cúpula militar y policial para trazar la estrategia para atender esta situación. Mi solidaridad con @MiguelUribeT, su familia y su equipo. Nos duele este atentado. Nos moviliza a redoblar esfuerzos por proteger la vida, garantizar la participación política libre y hacer justicia”, puntualizó el jefe de cartera.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció por los hechos, al recordar que la madre del político de derecha Diana Turbay también fue víctima de la violencia en el país.

“‘Ay’ Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre”, escribió el primer mandario, vía X.

El mandatario se pronunció varias horas después – crédito @PetroGustavo/X

Agregó que se respete la vida y expresó su solidaridad con la familia del precandidato presidencial.

“Respeten la vida, esa es la linea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos tambien son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a ColombiaColombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No se como mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria”, detalló en la mencionada red social.

El equipo de campaña de Uribe confirmó que durante un evento de campaña, en el que estaba siendo acompañado por ciudadanos, políticos del partido y su dispositivo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, cuando un hombre se acercó al precandidato político y le propinó varios disparos.

Una fuente le dijo a Infobae Colombia que Uribe Turbay permanece intubado, inconsciente y que una de las balas no ha sido retirada de su cabeza.