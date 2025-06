Bloqueo de créditos en la ALP ocasiona rezago en desembolsos, Ejecutivo sugiere aprobar los de “rápida aplicabilidad”

El ministro Montenegro recordó que en reiteradas ocasiones se advirtió que, si el tratamiento y la aprobación de los créditos externos demoraba en la Asamblea Legislativa, éstos tienen un rezago en su desembolso.

Fuente: ABI / La Paz

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ocasionó el rezago en desembolsos, por lo que le sugirió al ente legislador aprobar los préstamos de “rápida aplicabilidad”.

“Si en ese momento la Asamblea se hubiera dirigido a aprobar estos créditos hoy tendrían otra efectividad, tendrían otro tipo de impacto en la economía y hoy tienen ese problema; entonces, deberíamos apuntar a este otro tipo de créditos y pensar en otros créditos que tengan la rápida aplicabilidad”, explicó la autoridad en contacto con la radio Fides.

“Cuando nosotros solicitamos (…) el año pasado el desembolso de varios créditos por más de 1.600 millones de dólares, esa vez, hablamos de la importancia de hacerlo en ese momento, ya ahora tiene un rezago su desembolso”, dijo.

Explicó que, si se aprobaran los créditos externos, por ejemplo, para obras o proyectos, la licitación pública tarda de 3 a 4 meses; colocar las garantías y poner las empresas fiscalizadora y supervisora toma un mes; y la ejecución de las planillas demora entre 2 a 3 meses.

“Entonces, en total se hace como 7 a 8 meses al desembolso de estos proyectos, por eso el año pasado, nosotros solicitábamos que se hagan estas aprobaciones para estos desembolsos”, precisó.

Remarcó que, de alguna manera, ello fue advertido y “queda claro que se necesita otro tipo de créditos a ser aprobados para que definitivamente tengan la efectividad que se está buscando en este momento”.

“Estos créditos si se aprobarían, no digo que no van ayudar a la economía nacional, pero tienen un rezago en su desembolso (…). Ya la Asamblea tiene que ponerse de acuerdo, porque el haber aprisionado, haber quitado oxígeno en su momento, ahora se da cuenta que es necesario desembolsar esos créditos, pero no los de estos proyectos de construcción, porque tienen su tiempo la aplicación”, enfatizó.

Sugirió que créditos como del JICA o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son de inmediata aplicación y uso y también pueden ayudar a necesidades que actualmente el país demanda.

“La Asamblea debería tal vez buscar aprobar un crédito específico para la importación de diésel o gasolina, o de aplicación inmediata, para que el Gobierno nacional tenga los recursos para la importación de estos energéticos”, dijo.

El ministro hizo esas declaraciones tras que los candidatos de derecha Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina dieran la razón al Gobierno al exhortar a la Asamblea Legislativa a agilizar la aprobación de créditos para garantizar la importación de bienes, como se lo venía solicitando desde hace más de dos años y medio, afirmó el presidente Luis Arce.