Bolívar, que no gana hace 3 partidos, visita a Nacional Potosí

Los celestes afrontan una racha negativa, la cual intentarán romper este jueves, cuando enfrenten al cuadro potosino por la tercera fecha del Grupo A del torneo por series.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Bolívar no tiene margen de error y está con la obligación de volver a sumar de a tres este jueves, cuando visite a Nacional Potosí, a partir de las 18:00, por la tercera fecha del Grupo A del torneo por series de la División Profesional.

La academia llega a este lance con la presión de retornar a la senda del triunfo, dado que no gana hace tres partidos: su última victoria fue el 28 de mayo ante Cerro Porteño en Copa Libertadores; luego perdió ante GV San José, empató con Always Ready y, el domingo, volvió a caer, esta vez en el clásico paceño ante The Strongest. Estos tres duelos correspondieron al torneo todos contra todos.

En el certamen seriado, los celestes suman tres unidades, fruto de una derrota y una victoria, y enfrente tendrán a Nacional, que aún no sabe de puntos y marcha último en el grupo.

La única baja que presentará el equipo que dirige Flavio Robatto es la de Yomar Rocha, quien la pasada fecha, ante Blooming, se fue expulsado. En contrapartida, el dominicano Dorny Romero se reintegró al plantel tras estar con su selección y será una opción más en el ataque celeste.

Gustavo Vera dirigirá las acciones y será asistido desde las bandas por Sergio Carrasco y Daniel Poma. En el VAR estará Ángelo Maija.