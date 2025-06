Branko: «He decidido aceptar el reto, soy candidato a senador por Santa Cruz, lo hago porque Bolivia está en crisis

El exlíder cívico cruceño recurrió a un audiovisual que ya circula por las redes sociales para confirmar su decisión

Lourdes Molina Rea

Fuente: eldeber.com.bo

Hace menos de una semana, Branko Marinkovic fue presentado como el jefe de campaña departamental de Alianza Libre; sin embargo, unas horas después confirmó, a través de un audiovisual, que aceptó candidatear al Senado por Santa Cruz junto a la misma sigla política.

«He decidido aceptar el reto, soy candidato a senador por Santa Cruz, lo hago porque Bolivia está en crisis. No hay diésel, no hay dólares y los precios se disparan y todo tiene un responsable: el modelo socialista masista, fracasado, decadente, corrupto, que nos llevó al desastre», disparó Marinkovic en el video que dura un minuto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Marinkovic resalta que sabe «de dónde vengo y lo que represento. Represento a los que trabajan, producen, invierten, generan empleo, a los que no le deben nada al poder, pero sostienen a Bolivia con su esfuerzo. Represento un modelo que no vive del Estado, no pide favores y que no reparte miseria. Creo en el mérito, en el trabajo, en la libertad y en el futuro, y por eso acepto el reto de representar a Santa Cruz».

Es por ello que afirma que, «desde el Senado voy a defender la libertad de todos los bolivianos junto a Tuto Quiroga, estamos construyendo una alternativa seria, firme, sin miedo, voy a ser parte fundamental del cambio que se viene. Porque Bolivia necesita un cambio radical y éste es con Tuto».

Fue presentado como jefe de campaña

La Alianza Libre anunció el pasado viernes, 13 de junio, a Branko como jefe de campaña en Santa Cruz de esa fuerza política que postula a Jorge Tuto Quiroga como candidato presidencial para las elecciones del próximo 17 de agosto. “Vamos a ganar en primera vuelta, eso se los puedo asegurar”, dijo Marinkovic.

Por su parte, Quiroga, candidato presidencial por Libre, destacó el rol que Marinkovic va a desempeñar. “Branko asume esta responsabilidad como siempre lo tomó en la vida: al servicio de Santa Cruz y al servicio de la vida”, subrayó Tuto.