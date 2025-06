Cainco pide al Gobierno no actuar como actor afectado por la crisis

La institución fustigó la “vocería de Estado” que se desliga de las responsabilidades en la crisis económica y política que atraviesa el país.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este jueves, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se refirió a la complicada situación que atraviesa el país y exigió al Gobierno no comportarse como otro de los sectores afectados, cuando es responsable de la crisis y debería ser quien asuma medidas para superarla.

“El Gobierno no puede comportarse como un actor más afectado en medio de la disputa, siendo el responsable constitucional de garantizar la estabilidad económica, política y política y social del país y a su vez de asegurar la realización de las elecciones generales el 17 de agosto bajo el principio de preclusión electoral”, fustigo la institución a través de un comunicado.

Ante los bloqueos instalados por los seguidores de Evo Morales, varios ministros de Estado y el propio presidente Luis Arce responsabilizaron a las medidas de presión por el encarecimiento de productos y desabastecimiento de alimentos y combustible.

Sin embargo, desde Cainco consideran que, más allá de lamentarse, le corresponde al Gobierno buscar respuestas y no desligarse de las responsabilidades.

“La situación actual no es un conflicto aislado. Es una crisis nacional que exige respuestas de Estado, no vocería que deslinde responsabilidades ni postergaciones de acciones claves que apunten a la estabilidad y éstas, no pueden depender del avance o retroceso de grupos que anteponen sus ambiciones al bien común”, se lee en el pronunciamiento.

Para la institución, la situación que vive el país es una clara muestra de una “pérdida de rumbo” en la que se impone el cálculo político por encima del bien común.

Asimismo, la Cainco cuestionó la reciente suspensión al veto de las exportaciones de carne, pues, de todas formas, a raíz de los bloqueos, no hay forma de transportar el producto hasta los puertos para que se los envíe al mercado exterior.

“De nada sirve hablar de recuperación si el país no puede garantizar condiciones mínimas para producir, circular o abastecerse”, indica el documento.

La Cainco indicó que la ciudadanía necesita “un Estado presente”, “que actúe con firmeza y sin ambigüedades”. Por ello, la institución considera que es momento de tomar decisiones, “el acto de gobernar siendo gobierno”.