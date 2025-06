CAN recupera el título del baloncesto de Primera de Honor después de muchos años

En una noche memorable, el equipo del Club Atlético Nacional (CAN) se consagró campeón del torneo oficial de la Asociación Municipal de Básquetbol de Oruro (AMBO) en Primera de Honor damas.

Las celestes derrotaron al cuadro de Uriona por la cuenta de 73 a 55 en el tercer encuentro de la serie final que se jugó la noche del martes en el coliseo “Luis Lazzo Quinteros” ante una gran cantidad de aficionados.

El cuadro “canino” tuvo un segundo cuarto excepcional donde prácticamente liquidó a su rival, que tuvo una noche para el olvido en materia de efectividad y pagó caro algunos errores en defensa. Fue un cotejo lleno de emociones, al final, las del Parque de la Unión Nacional, gritaron campeón.

El primer cuarto fue un despliegue de voluntad e ímpetu por parte de ambos quintetos. Aunque con algunas falencias fruto de los nervios y la ansiedad, las celestes lograron bajar un poco las revoluciones y jugar de forma estructurada de la mano de Carla Cruz y Vania Barrientos, que se convirtieron en el motor del equipo. CAN sacó ventaja sobre los minutos finales, ganando 18-11.

Las “tigresas”, que comenzaron bien el encuentro, poco a poco cayeron en una frustración porque el esférico no entraba en el aro a pesar de las buenas incursiones de Estefany Copa y Betcy Campos. A eso se sumaron algunos errores defensivos que le costaron caro. CAN se fue alejando en el marcador, ganó el segundo cuarto 18-7 y en el global vencían 36 a 18.

En el tercer cuarto, el panorama no cambió para Uriona. Los ingresos de Jheraldine Pinedo y Nataly Alanes no fueron la solución. CAN, con Melissa Martínez, Lizeth Condori y María Díaz, completó un encuentro redondo presionando al rival en salida, y con Carla Cruz, que tuvo una noche inspirada, de manera que no tuvieron problemas en ganar 25-19, dejando el marcador global 61 a 37 siempre en favor de CAN.

Uriona quiso remontar, pero la diferencia era más de 20 puntos, si bien forzó a su rival a cometer errores y faltas, la efectividad no estaba del lado de las “tigresas”. Se acercaron en el marcador, pero no fue suficiente; lograron ganar el último cuarto 18-12, pero el festejo fue para CAN, que ganó por 73 a 65, desatando la alegría de sus seguidores, ya que después de muchos años volvieron a ganar el título en esta categoría. Con la vuelta olímpica y un abrazo especial entre Carla Cruz y Vania Barrientos, concluyó la jornada deportiva.

PRELIMINAR

En el preámbulo de la final se enfrentaron por el tercer lugar, los quintetos de Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) y Alemán, el triunfo se quedó en favor de las “guerreras” por la cuenta de 57 a 53, con anotaciones de 8-14, 20-8, 17-11 y 12-20.