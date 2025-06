Canasta familiar: 24 alimentos básicos cuestan al menos Bs 424 por semana

Al mes, el costo puede subir hasta 1.664 bolivianos, lo que equivale al 60% del salario mínimo nacional. Esto sin contar los gastos en productos de limpieza, transporte o servicios básicos.

Por Leny Chuquimia

Fuente: Visión 360

“Ya no alcanza para nada. Hay que llevar lo esencial”, afirma Gregoria Ticona en medio del mercado Rodríguez, principal centro de abasto de La Paz. La papa, el arroz y el huevo son sus prioridades. “Y pan y plátano (banano), eso no puede faltar, cuando no hay comida eso te salva”, dice.

En medio de la crisis, en la que los precios de los alimentos se incrementan, a las familias no les ha quedado más que hacer las compras de mercado dando prioridad a los víveres esenciales.

En un sondeo de precios realizado por Visión 360, se identificaron 24 productos básicos. Para una familia compuesta por cinco personas, se estimó que -en este momento- se requieren al menos 424,8 bolivianos a la semana. Al mes, el gasto puede subir a 1.664 bolivianos, lo que equivale al 60,6% del salario mínimo nacional (2.750).

Cabe resaltar que esta cifra no contempla otros gastos, como los productos de higiene y limpieza, cuyos precios han aumentado considerablemente en las últimas semanas. Tampoco incluye el pago de servicios básicos o de transporte ni otros alimentos necesarios que, aunque indispensables, ya no son considerados prioritarios.

“La crisis que estamos viviendo no es momentánea, responde a un modelo que prioriza la exportación de materias primas como la soya y la carne, en lugar de garantizar la alimentación de su población”, explica la coordinadora del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz (CMSA-LPZ), Viviana Zamora.

Una canasta “muy básica”

“Lo primero que debe señalarse al hablar de canastas básicas es que toda selección de bienes y servicios constituye un acto arbitrario. Esto es así porque cada familia, tomada individualmente, exhibirá un patrón de consumo distinto; en otras palabras, no hay dos familias que consuman o demanden una misma cesta de bienes y servicios, aun cuando comparten bastantes elementos en común”, señala Óscar Mario Tomianovic, analista de Populi.

Explica que, aunque arbitrarias, las canastas básicas pueden ofrecernos una idea aproximada de la evolución de los precios dentro de una economía. “Sin ir más lejos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se basa en esa idea: el INE toma una cesta de bienes y servicios y, ponderando su peso, arroja una cifra de cómo ha evolucionado el nivel de precios”.

En Bolivia, el IPC está formado por 397 productos y servicios, cuyos precios son medidos semanalmente por el INE en los mercados de todo el país. Estos ítems están divididos en 12 grandes grupos: alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; prendas de vestir y calzados; vivienda y servicios básicos; muebles, bienes y servicios domésticos; salud; transporte; comunicaciones, recreación y cultura; educación; alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar; y bienes y servicios diversos.

Entre ellos se puede hallar alimentos como panetón, productos cárnicos procesados o preparados, decenas de verduras y cereales que no son consumidos de forma diaria. Hay repuestos de coches, rosetas de inspección, 42 prendas de vestir, 58 muebles, televisores, cámaras, cortes de cabello, manicura, pedicura o pasajes aéreos.

No todos son requeridos semanalmente o de forma prioritaria. “Carne de pollo” “carne de res”, “huevos y arroz”, “papa, fideo y zanahoria”, “pan, aceite y azúcar” son algunas de las respuestas de las personas consultadas por lo esencial a la hora de hacer sus compras en los centros de abasto, tanto barriales como en supermercados.

Con base en sus respuestas, Visión 360 identificó 24 productos alimenticios que podrían conformar una canasta alimenticia “muy básica”, que está compuesta por: aceite, arroz, arveja, azúcar, banana, café, carne de pollo, carne de res, cebolla, cocoa, fideo, haba, huevo, leche, lechuga, manzana, pan, papa, hierbas (perejil, apio), queso, sal, té, tomate y zanahoria.

Se calcularon las cantidades necesarias para una semana, para una familia de cinco miembros, y con ello se consultó el costo en los mercados populares. El costo ascendió a 424,8 bolivianos.

En agosto del año pasado, el costo de estos productos era de 314,25 bolivianos, de acuerdo con el “Sondeo de precios de productos de consumo general”, realizado mensualmente por la Defensoría del Pueblo, de agosto de 2024 a marzo de 2025. El incremento es de más de 100 bolivianos, aunque la percepción en el bolsillo de los bolivianos y bolivianas pareciera ser mucho mayor, y es que todo sube -no solo los alimentos- y los ingresos se vuelven cada vez menos valiosos para repartirlos.

“No solo se trata de precios. Hay cosas que son muy caras, pero que además de eso no están llegando. No hay productos para comprar, aunque las familias vengan no encuentran nada, no hay arroz, no hay leche ni aceite, ¿qué van a llevar? Cuando traigan será ya a otro precio, más caro que ahora”, señala Ángela, una vendedora de abarrotes asentada en las puertas del mercado de carnes del Rodríguez.