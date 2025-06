Candidatos que están en la papeleta pueden ser sustituidos hasta el miércoles

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó este sábado que los candidatos que están en la papeleta de sufragio —como el aspirante a presidente y el diputado uninominal o especial— deben ser sustituidos a más tardar el miércoles 25 de junio, debido a que esa fecha las fotografías y las papeletas ingresarán a imprenta.

El vocal electoral aclaró que en este proceso electoral hay dos tipos de candidaturas, una que está en la papeleta de sufragio y la otra que no está en la boleta electoral.

Candidaturas

Indicó que los candidatos que están en la papeleta de sufragio son el candidato presidencial, el diputado uninominal o especial. En tanto, el otro tipo de candidatos que no figuran en la papeleta sí pueden ser sustituidos con más calma hasta el miércoles 13 de agosto.

“El rostro del senador no va en la papeleta, no va el diputado plurinominal y no va del (diputado) supraestatal. Ellos sí tienen todavía esa holgura hasta el miércoles 13 de agosto”, indicó.

Tahuichi indicó que previo a que ingrese a la imprenta, los partidos y organizaciones políticas tienen hasta el miércoles 25 para validar el formato y diseño de franja para que se proceda a imprimir.

Asimismo, aseveró que en este momento sólo cabe la figura de la sustitución de candidaturas; pero manifestó que esta sustitución no implica que aún estén habilitados.

Mencionó que una vez que se sustituya la candidatura, ese candidato deberá pasar a revisión para determinar si cumple o no lo que señala la Constitución y la normativa electoral.

Boletas

El TSE presentó el miércoles los modelos oficiales de las papeletas de sufragio que se utilizarán en las elecciones generales del 17 de agosto.

Se prevé la impresión de 8 millones de papeletas para el territorio nacional, de las cuales 370.000 son para el voto en el exterior.

En la votación del 17 de agosto se utilizarán tres tipos de papeletas: una para el ámbito nacional, otra para las siete circunscripciones especiales indígena originario campesinas y una tercera para el voto en el exterior.