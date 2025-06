Caso Botrading: Presentan denuncia ante la Fiscalía por nueve delitos

Exfuncionario acusa a altos cargos de YPFB, incluido su presidente, por presuntas irregularidades que habrían causado daño económico al Estado.

Fuente: Correo del Sur

El exfuncionario de YPFB, Ludwing Sánchez, ha presentado este martes ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra ejecutivos de la empresa estatal vinculados con el caso Botrading, por la presunta comisión de delitos que habrían dejado daño económico al Estado.

Sánchez indicó que la denuncia es por nueve delitos, entre los cuales están uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito y otros.

Botrading es una subsidiaria de YPFB instaurada en Paraguay, para ser intermediaria en la compra de combustibles. La misma fue investigada en la Asamblea, debido a presuntas irregularidades como haberse instituido de manera ilegal para generar supuestos sobreprecios que encarecieron los carburantes para el país.

Sánchez indicó que entre los denunciados está el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, la presidenta de Botrading en Paraguay, además de ejecutivos de Yacimientos que fueron involucrados.

“Esta denuncia penal es para sentar un precedente dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para que ningún otro funcionario vaya a atentar contra nuestro pueblo boliviano”, manifestó.

El denunciante explicó que no ha incluido en el caso a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, porque no ha sido funcionario durante este tiempo y no hay firmas, pero está convencido de que ha estado involucrado y pedirá que se esclarezca este tema durante la investigación.